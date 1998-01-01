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اغتيال روائي عراقي أمام منزله في كربلاء

الأحد 03 فبراير 2019 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اغتيال روائي عراقي أمام منزله في كربلاء



بغداد/وكالات/

غتال مسلحون مجهولون، السبت، الناشط والروائي العراقي علاء مشذوب في مدينة كربلاء جنوبي البلاد، وفق مصدر عسكري.

وقال "صفاء كامل" وهو ضابط برتبة مقدم في قيادة عمليات الفرات الأوسط (تابعة للجيش) للأناضول إن "مشذوب اغتيل أمام منزله وسط مدينة كربلاء".

ولفت إلى أن "مسلحين أطلقوا عليه النار ثم لاذوا بالفرار بعد تنفيذ عملية الاغتيال".

كان الراحل اجتمع مع مجموعة من الكتاب والصحفيين كما هي العادة في أحد الملتقيات، حتى قرر مشذوب المغادرة إلى منزله الذي يقع بالقرب من مركز المدينة القديمة، ليعترضه مسلحون ويطلقون عليه الرصاص.

وعرف الكاتب والناشط والروائي علاء مشذوب بكتاباته التي تنتقد التدخلات الخارجية في شؤون البلاد، وانتقاده للدور السلبي لبعض رجال الدين على مدى السنوات الماضية.

والروائي الراحل من مواليد 1968، وتخرج من كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد عام 1993، وحاصل على دكتوراه في الفنون الجميلة عام 2014.

وصدرت له روايات منها "مدن الهلاك – الشاهدان" (2014)، و"فوضى الوطن" (2014 ) و"جريمة في الفيسبوك" (2015) و"آدم سامي – مور" (2015). كما صدرت له عدة مجموعات قصصية أبرزها "ربما أعود أليك" و"زقاق الأرامل".

وتشهد محافظة كربلاء (مركزها مدينة كربلاء) ذات الأغلبية الشيعية جنوبي العراق وضعاً أمنياً مستقراً، ولم تسجل فيها حوادث اغتيالات أو عمليات مسلحة.

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