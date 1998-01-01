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ماجدة الرومي: أحب السيسي بشدة وأدعو له مع كل صلاة !

الأحد 03 فبراير 2019 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماجدة الرومي: أحب السيسي بشدة وأدعو له مع كل صلاة !



وكالات / سما /

أعربت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي عن إعجابها بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ووصفته بأنه إنسان صادق.

وقالت ماجدة في حوار لها مع جريدة "أخبار اليوم": "السيسي إنسان صادق ورأيته مرتين، وهذا الوجه يوحي لي بالطيبة المصرية والصدق والصلاة، والله أعطاه القبول، ومصر عظمة التاريخ وعظمة شعب حققت المستحيل، ومصر هي عبور عام 1973، وأنا واقفة على المسرح أتحدث للرئيس كان كل هذا يدور في ذهني بالفعل صليت كثيرا لمصر، لأنني خسرت الكثير بالظلمة التي عايشتها في حروب لبنان، واليوم أشهد النور وأنا مع السيسي والتفاف الشعب حوله ومع توجهاته".

وأكدت الرومي على أنها "تحب السيسي بشدة" لأنه "كان على دراية تامة بالمؤامرات السياسية التي تحاك ضد مصر والمصريين بل والعالم العربي".

وأحيت المطربة اللبنانية حفلا غنائيا، في فندق الماسة كابيتال بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب إطلاق السيسي مبادرة "نور حياة" التي ينفذها صندوق "تحيا مصر".

وأشادت بـ"حكمة السيسي" قائلة: "هيبتكم من هيبة مصر وشموخكم من شموخ مصر"، كما أشادت بالقوات المسلحة المصرية وسط تصفيق الحضور.

#ماجدة الرومي

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