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ردا على مقترح مادورو: غوايدو يحشد المعارضة لمظاهرات ضخمة

الأحد 03 فبراير 2019 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ردا على مقترح مادورو: غوايدو يحشد المعارضة لمظاهرات ضخمة



كاراكاس/وكالات/


 

دعا رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد، اليوم الأحد، المعارضة إلى تنظيم مظاهرات جديدة يوم 12 شباط/فبراير الجاري، في الوقت الذي اقترح الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، في محاولة لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.

وعمت، مساء السبت، المظاهرات المؤيدة والمعارضة للرئيس مادورو، شوارع العاصمة كاراكاس.

وفي خطاب ألقاه أمام أنصاره، دعا غوايدو المعارضة إلى تنظيم مظاهرات ضخمة ضد الرئيس مادورو، يوم 12 فبراير الذي يحتفل فيه الفنزوليون بـ "يوم الشباب". وأكد غوايدو أن المظاهرات المناهضة لحكم مادورو ستستمر، حتى تحقيق المعارضة أهدافها.

وفي كلمة أمام أنصاره قال مادورو، إن الجمعية التأسيسية التي تُسيطر عليها الحكومة ستبحث الدعوة لانتخابات مبكرة للجمعية الوطنية. وندد مادورو بالجمعية الوطنية واعتبرها ممثلة للرأسمالية. وكان من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة عام 2020.

وتشهد فنزويلا توترا منذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي، إثر إعلان زعيم المعارضة غوايدو، نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد، وإعلان مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وسارع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى الاعتراف بزعيم المعارضة "رئيسا انتقاليا"، وتبعته كل من كندا، وكولومبيا، وبيرو، والإكوادور، وباراغواي، والبرازيل، وشيلي، وبنما، والأرجنتين، وكوستاريكا، وغواتيمالا ثم بريطانيا.

وبالمقابل أيدت كل من تركيا وروسيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.

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