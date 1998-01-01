  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التربية تنهي مقابلات عدد من المتقدمين للإدارات العامة

الأحد 03 فبراير 2019 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أجرت وزارة التربية والتعليم العالي، عدداً من المقابلات لوظائف المديرين العامين لبعض الإدارات العامة فيها.

وأشارت الوزارة في بيان لها؛ إلى أن نتائج المقابلات كانت على النحو الآتي: حصول وسام نخلة على منصب مدير عام التعليم المهني والتقني، ومراد عبيد على منصب مدير عام الشؤون المالية، وعبد الحكيم أبو جاموس على منصب مدير عام المباحث الإنسانية والاجتماعية، وشادي الحلو على منصب مدير عام المنح والخدمات الطلابية.

ولفتت الوزارة إلى أنها ستستكمل إجراءات الترقية اللازمة بالتنسيب لمجلس الوزراء ليصار إلى إصدار المراسيم من سيادة الرئيس محمود عباس وفقاً للأصول المتبعة.

وفي هذا السياق؛ أكد وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم أن هذه الترقيات، التي تمّت في جو تنافسي شفاف ومشرّف؛ جاءت ضمن أسس ومعايير تستند على المهنية ومبادئ الحوكمة والإدارة، وتوظيف الخبرات بما ينسجم مع الجهود التطويرية الشاملة التي تقودها الوزارة.

وتمنى الوزير التوفيق والنجاح للفائزين بهذه الوظائف، مقدماً شكره وتقديره للذين لم يحالفهم الفوز؛ شاكراً ديوان الموظفين العام وأعضاء اللجان من المؤسسات الحكومية الأخرى، ولجنة المقابلات والإدارة العامة للشؤون الإدارية، مثمناً الجهود التي تبذلها كافة كوادر الوزارة.

#التربية والتعليم

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل للوسطاء : "حذروا حماس اما التهدئة أو الحرب حتى بوقت الانتخابات "

عريقات: سنجد الطرق المناسبة لإنهاء انقلاب حماس والحركة ترد

تنشر لأول مرة.. تفاصيل رفض واشنطن اغتيال سليماني مع عماد مغنية قبل 11 عامًا

مصر تقرر فتح معبر رفح غدا في الاتجاهين

القناة 13: سلاح الجو الاسرائيلي يلاحق طائرة مجهولة في سماء سديروت

ضابط كبير في جيش الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة عن الحرب الأخيرة على غزة

غرينبلات يخاطب المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية وهذا ما قاله له ..

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يهدد حماس مجددا :الهدوء او عملية عسكرية واسعة

شاهد: سرايا القدس تعرض فيديو لعملية قنص جندي إسرائيلي قبل اسبوعين

حدود غزة -ارشيفية

موقع عبري يزعم : فتح معبر رفح وجمع الضرائب يؤجل جولة حماس للتصعيد ضد إسرائيل

الرئيس عباس

صحيفة تكشف عن خيارات الرئيس عباس لتشكيل الحكومة الجديدة و موعد تشكيلها

الطيراوي

الطيراوي: السلطة تدرس اجراءات ضد حماس دون المساس بأهلنا في غزة