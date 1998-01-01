التربية تنهي مقابلات عدد من المتقدمين للإدارات العامة

رام الله / سما /

أجرت وزارة التربية والتعليم العالي، عدداً من المقابلات لوظائف المديرين العامين لبعض الإدارات العامة فيها.

وأشارت الوزارة في بيان لها؛ إلى أن نتائج المقابلات كانت على النحو الآتي: حصول وسام نخلة على منصب مدير عام التعليم المهني والتقني، ومراد عبيد على منصب مدير عام الشؤون المالية، وعبد الحكيم أبو جاموس على منصب مدير عام المباحث الإنسانية والاجتماعية، وشادي الحلو على منصب مدير عام المنح والخدمات الطلابية.

ولفتت الوزارة إلى أنها ستستكمل إجراءات الترقية اللازمة بالتنسيب لمجلس الوزراء ليصار إلى إصدار المراسيم من سيادة الرئيس محمود عباس وفقاً للأصول المتبعة.

وفي هذا السياق؛ أكد وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم أن هذه الترقيات، التي تمّت في جو تنافسي شفاف ومشرّف؛ جاءت ضمن أسس ومعايير تستند على المهنية ومبادئ الحوكمة والإدارة، وتوظيف الخبرات بما ينسجم مع الجهود التطويرية الشاملة التي تقودها الوزارة.

وتمنى الوزير التوفيق والنجاح للفائزين بهذه الوظائف، مقدماً شكره وتقديره للذين لم يحالفهم الفوز؛ شاكراً ديوان الموظفين العام وأعضاء اللجان من المؤسسات الحكومية الأخرى، ولجنة المقابلات والإدارة العامة للشؤون الإدارية، مثمناً الجهود التي تبذلها كافة كوادر الوزارة.