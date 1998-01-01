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شاهد: سرايا القدس تعرض فيديو لعملية قنص جندي إسرائيلي قبل اسبوعين

الأحد 03 فبراير 2019 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: سرايا القدس تعرض فيديو لعملية قنص جندي إسرائيلي قبل اسبوعين



غزة / سما /

عرضت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي  شريطاً مصوراً لضابط إسرائيلي وهو يطلق النار من بندقيته على المواطنين الفلسطينيين والمزارعين في الجانب الفلسطيني قبل أن يستهدف برصاصة قنصاً ، بتاريخ 22 كانون الثاني/ يناير المنصرم .

وقال المتحدث باسم الجهاد الإسلامي مصعب البريم اليوم الأحد إن العدو الإسرائيلي هو الذي يمارس أبشع أنواع الارهاب بحق الفلسطينيين لذلك نمارس حقنا في المقاوم.

واشار البريم إلى أن هذا الشريط لا علاقة له بالجهاد الإسلامي، لكنه يؤكد حق الفلسطينيين في المقاومة ضد ارهاب "إسرائيل".

وكان ضابط برتبة قائد سرية في لواء المظليين أصيب بجروح جراء قنصه عند حدود قطاع غزة قبل أسبوعين، أعقبه رد إسرائيلي بغارات على مواقع ونقاط رصد للفصائل الفلسطينية أدى إلى ارتقاء شهيد وإصابة 4 آخرين.

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