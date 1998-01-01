الاحتلال يواصل اهمال الحالة الصحية للاسير خرابيش وتحسن على صحة حريبات

رام الله / سما /

افادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أن ادارة سجون الاحتلال الاسرائيلية تواصل اهمال الحالة الصحية للأسير محمود سالم أبو خرابيش ( 54 عاماً ) من مخيم "عين السلطان" بمحافظة أريحا والذى يعتبر أقدم أسير منها، حيث أنه معتقل منذ 11/3/1988، ويقضي حكماً بالسجن المؤبد مدى الحياة.

ولفتت الهيئة، أن الأسير " أبوخرابيش" يعاني من مشاكل بالقلب وعدم انتظام دقاته، كما يعاني من مرض ضغط الدم والذى أصيب به خلال وجوده في السجن، وارتفاع في نسبة الكولستيرول والدهون، كما يعاني من آلآم حادة في المعدة.

وقالت، "أن ورغم حالته المرضية إلا أن الأسير أبو خرابيش لا يتلقى أي علاج مناسب منذ سنوات طويلة، حيث أمضى ما يزيد عن ربع قرن في سجون الاحتلال، ويقضى حكماً بالسجن المؤبد مدى الحياة، ويعتبر عميد أسري محافظة أريحا وأقدم أسراها، وقد هدم الاحتلال بيته في نفس العام الذي اعتقل فيه.

وفي سياق ذي صلة، أوضحت الهيئة أن تحسنا ملحوظا تشهده الحالة الصحية للأسير إياد حريبات، والقابع حاليا فيما تعرف بمشفى الرملة، حيث بدأ يستطيع المشي وتحريك قدميه ويديه ويستطيع التحدث والتركيز بشكل أفضل من السابق.

وأضافت، أن الأسير حريبات (37عامًا) من مدينة دورا بالخليل، والمعتقل منذ 17 عاما في سجون الاحتلال، أصيب بتراجع في صحته في بداية عام 2014، وبدء يعاني من مرض عصبي وحالة نفسية صعبة جداً، وأصيب برعشة مستمرة في الجسد، وعدم استطاعته الوقوف على قدميه، عدا عن صعوبة في الكلام، ومنذ ذلك الوقت نقل إلى مشفى سجن الرملة أكثر من مرة دون فائدة، ورغم ذلك قامت إدارة السجن بعزله انفرادياً، ومارست بحقه كل أشكال القمع والتنكيل؛ ما أدى إلى تدهور وضعه الصحي خلال السنوات الماضية.