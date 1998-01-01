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تعيين طبيب "حسن نصر الله" وزيرًا للصحة في لبنان

الأحد 03 فبراير 2019 10:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعيين طبيب "حسن نصر الله" وزيرًا للصحة في لبنان



بيروت / وكالات /

قال النائب اللبناني السابق، فارس سعيد، إن تسلم وزير الصحة الجديد، منصبه جاء كونه عمل طبيباً لأمين عام حزب الله، حسن نصر الله.

وكتب سعيد على حسابه في (تويتر)، "في تاريخ الوزارات المتعاقبة أكثر من طبيب أصبح وزيراً لأنه عاين أو كان طبيباً خاصاً لزعيم سياسي".

وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أعلن الخميس الماضي، عن تشكيلة الحكومة الجديدة، بعد تسعة أشهر من التعثر في صياغتها، ومنح حقيبة الصحة لجميل جبق، الطبيب السابق لحسن نصر الله.

وبحسب مصادر مطلعة على تشكيل الحكومة ، فإن حزب الله قد اختار الطبيب "جميل جبق" وزيرا للصحة في الحكومة الجديدة.


ويعتبر هذا الاختيار تعزيز لدور حزب الله والذي كان مهمشا في الحكومات السابقة، حيث تحظى وزارة الصحة برابع أكبر ميزانية في أجهزة الدولة اللبنانية.


وعلى الرغم من أن حزب الله هو الذي اختار تعيين " جبق" لمنصب وزير الصحة، إلا أن مصادر قالت إنه ليس عضوا فيحزب الله المدعوم من إيران والذي تعتبره الولايات المتحدة منظمة إرهابية.

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