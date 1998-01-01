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اليوم: موعد الإفراج عن الأسيرين سامر عابد ويوسف شحروج بعد اعتقال استمر لـ3 سنوات

الأحد 03 فبراير 2019 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال نادي الأسير الفلسطيني إن اليوم الأحد موعد الإفراج عن الأسيرين سامر عابد (29 عاماً)، ويوسف شحروج (29 عاماً)، وذلك بعد اعتقال استمر لمدة ثلاث سنوات في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.  

وبين نادي الأسير أن الأسيرين عابد وشحروج اُعتقلا على يد قوات خاصة من بلدة قبلان في نابلس عام 2016، وخلال عملية الاعتقال أطلق جنود الاحتلال النار اتجاه الأسير عابد، حيث أُصيب بثلاث رصاصات في جسده ما يزال يعاني منها.

وذكر نادي الأسير أن الأسير عابد سيتم الإفراج عنه من معتقل "جلبوع"، فيما سيتم الإفراج عن الأسير شحروج من معتقل "النقب الصحراوي".

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