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بلدية النصيرات تتلف (17475) مواد غذائية فاسدة خلال 2018

الأحد 03 فبراير 2019 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT



النصيرات / سما /

أتلفت شعبة التفتيش الغذائي التابعة لدائرة الصحة في بلدية النصيرات، (17475) كجم من المواد الغذائية الفاسدة و(8315) كجم من المواد غير الغذائية، وذلك خلال (800) زيارة تم تنفيذها خلال العام المنصرم.

كما تم ضبط كمية (10875) كجم مواد غذائية قبل عرضها للبيع غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتم تسجيل عدد (107) محضر اتلاف و(17) محضر ضبط، وكتابة أربع تعهدات على المخالفين للشروط الصحية.

يشار إلى بلدية النصيرات وبالتعاون مع وزارتي الصحة والعمل، قامتبتشكيل لجنة مشتركة للقيام بتنفيذ جولات ميدانية لمتابعة الشروط الصحية لدى أصحاب المحلات التجارية والباعة المتنقلين وأصحاب المطاعم والشاليهات والمدارس.

وتقوم اللجنة بشكل دوري بمتابعة وزيارة الشاليهات لفحص نسبة الكلور وأخذ عينات من المياه، بالإضافة إلى متابعة محطات التحلية وأخذ عينات منها بالتنسيق مع وزارة الصحة، بالإضافة إلى زيارة المدارس ودراسة المشاكل والعمل على حلها.

#بلدية النصيرات #مواد غذائية

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