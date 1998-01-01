سولاري يدفع بقوته الهجومية الضاربة في مباراة ريال مدريد اليوم

وكالات / سما /

يلتقي فريق ريال مدريد مساء اليوم الأحد الموافق الثاني من شهر فبراير الجاري على ملعبه “سانتياجو برنابيو” منافسه ألافيس، ضمن فعاليات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة، بفارق 10 نقاط عن المتصدر برشلونة، ولكن قد يتمكن المرينجي من تقليص هذا الفارق لـ 8 نقاط في حال انتصاره اليوم على ألافيس بعد تعادل البرسا مساء أمس أمام فالنسيا.

وأشارت صحيفة “آس” الإسبانية بأن الأرجنتيني سانتياجو سولاري مدرب فريق ريال مدريد الحالي سيدفع بتشكيلته الأساسية في مباراة المرينجي اليوم، لتحقيق الفوز اليوم، واتساع الفارق بينه وبين صاحب المركز الرابع إشبيلية لـ 6 نقاط.

وأكملت الصحيفة أن سانتياجو سولاري سيقوم بإشراك الويلزي جاريث بيل في التشكيلة الأساسية، بجانب الشاب البرازيلي فينيسيوس جونيور، والفرنسي المتألق في الآونة الأخيرة كريم بنزيما.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد المتوقعة كالتالي :

حراسة المرمى : تيبو كورتوا

خط الدفاع : أدريوزولا، سيرجيو راموس، ناتشو، ريجيلون

خط الوسط : كاسيميرو، كروس، مودريتش

خط الهجوم : جاريث بيل، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور