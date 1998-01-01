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ريغيف تهاجم النواب العرب في الكنيست بعد لقائهم أردوغان

الأحد 03 فبراير 2019 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريغيف تهاجم النواب العرب في الكنيست بعد لقائهم أردوغان



القدس المحتلة / سما /

هاجمت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريغيف النواب والأعضاء العرب في الكنيست من القائمة المشتركة بعد زيارتهم لتركيا ولقاءهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس السبت.

وقالت ريغيف وفق موقع 0404 العبري : "مراراً وتكراراً يصر الطيبي وأصدقائه أن يثبتوا للجميع أنهم لا يستحقون حقاً أن يكونوا أعضاء في الكنيست الإسرائيلي .. هم حصان طروادة يبحث عن الرعي في الإسرائيل".

وأضافت: "هم يواصلون رحلة سفينة مافي مرمرة التي شاركت فيها حنين زعبي.. مكانهم في غزة وليس في القدس"

وكان ليبرمان هاجم ايضا النواب العرب قائلا :"  إنه ولأول مرة يتوافق مع أردوغان الذي قال خلال استقبال النواب العرب أنهم يخدمون المصالح الفلسطينية.

وأضاف "من الواضح أنهم ينتمون إلى البرلمان في رام الله، وليس الكنيست الإسرائيلي، ولذلك مكانهم هناك في رام الله".

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