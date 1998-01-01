فالفيردي يحدد مدى خطورة إصابة ميسي

وكالات / سما /

عبر مدرب برشلونة إرنيستو فالفيردي عن تفائله بشأن إصابة نجمه ليونيل ميسي، وذلك في تصريحات لوسائل الإعلامية الإسبانية عقب المباراة ضد فالنسيا التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على ملعب “كامب نو” في الجولة 22 من الدوري الإسباني.

وحملت الدقيقة 69 من زمن المباراة أمام فالنسيا، تدخلاً عنيفاً من توني لاتو لاعب الخفافيش على ميسي، الذي سقط على الأرض وخرج من الملعب لتلقي العلاج. وبعض تدخل الطاقم الطبي وقيامهم بتدليك ساقه، ومعالجته،

عاد اللاعب لإكمال اللقاء دون مشاكل.

وقال فالفيردي عند سؤاله عن مدى خطورة إصابة النجم الأرجنتيني:”علينا أن ننتظر الفحوصات، أنا لا أعرف طبيعة إصابته. أود أن أكون واضحاً جداً، لذلك يجب انتظار التشخيص الملموس. لديه بعض الانزعاجات، ونحن سوف ننتظر لنرى ما يقول الأطباء. وعلى هذا الأساس سوف نكون قادرين على تقييم حالته، الشعور الأولى أن إصابته ليست سيئة للغاية، على الرغم من أنني لا أستطيع تأكيد أي شيء “.

بشأن ما طلب ميسي تغييره:” إذا طلب ميسي التغيير كنت سأغيره لكنه لم يطلب. ميسي ليس شاباً طائشاً فهو يعرف جسده جيداً، ولا يخاطر بنفسه، سألته هل تريد الخروج قال أنه بخير..”

“مشاركته في الكلاسيكو؟ “إذا كان ليو متاحاً وفي حالة جيدة فسوف يلعب، وإذا لم يكن كذلك ، فسوف يلعب دورًا آخر..”

من جهة أخرى، أكدت صحيفة “آس” الإسبانية، أن ليونيل ميسي لا يعاني من إصابة خطيرة، وسيكون بإمكانه المشاركة في لقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد، يوم الأربعاء القادم، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وفي نفس السياق، أوضحت محطة “راديو كتالونيا”، أن ليونيل ميسي لن يخضع للفحوصات الطبية غدا الأحد، لأن إصابته لا تستدعي ذلك، ما يعني أنه سيعود للتدريبات يوم الإثنين بشكل طبيعي.”