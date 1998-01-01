  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فالفيردي يحدد مدى خطورة إصابة ميسي

الأحد 03 فبراير 2019 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فالفيردي يحدد مدى خطورة إصابة ميسي



وكالات / سما /

عبر مدرب برشلونة إرنيستو فالفيردي عن تفائله بشأن إصابة نجمه ليونيل ميسي، وذلك في تصريحات لوسائل الإعلامية الإسبانية عقب المباراة ضد فالنسيا التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على ملعب “كامب نو” في الجولة 22 من الدوري الإسباني.

 

وحملت الدقيقة 69 من زمن المباراة أمام فالنسيا، تدخلاً عنيفاً من توني لاتو لاعب الخفافيش على ميسي، الذي سقط على الأرض وخرج من الملعب لتلقي العلاج. وبعض تدخل الطاقم الطبي وقيامهم بتدليك ساقه، ومعالجته،

عاد اللاعب لإكمال اللقاء دون مشاكل.

وقال فالفيردي عند سؤاله عن مدى خطورة إصابة النجم الأرجنتيني:”علينا أن ننتظر الفحوصات، أنا لا أعرف طبيعة إصابته. أود أن أكون واضحاً جداً، لذلك يجب انتظار التشخيص الملموس. لديه بعض الانزعاجات، ونحن سوف ننتظر لنرى ما يقول الأطباء. وعلى هذا الأساس سوف نكون قادرين على تقييم حالته، الشعور الأولى أن إصابته ليست سيئة للغاية، على الرغم من أنني لا أستطيع تأكيد أي شيء “.

بشأن ما طلب ميسي تغييره:” إذا طلب ميسي التغيير كنت سأغيره لكنه لم يطلب. ميسي ليس شاباً طائشاً فهو يعرف جسده جيداً، ولا يخاطر بنفسه، سألته هل تريد الخروج قال أنه بخير..”

“مشاركته في الكلاسيكو؟ “إذا كان ليو متاحاً وفي حالة جيدة فسوف يلعب، وإذا لم يكن كذلك ، فسوف يلعب دورًا آخر..”

من جهة أخرى، أكدت صحيفة “آس” الإسبانية، أن ليونيل ميسي لا يعاني من إصابة خطيرة، وسيكون بإمكانه المشاركة في لقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد، يوم الأربعاء القادم، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وفي نفس السياق، أوضحت محطة “راديو كتالونيا”، أن ليونيل ميسي لن يخضع للفحوصات الطبية غدا الأحد، لأن إصابته لا تستدعي ذلك، ما يعني أنه سيعود للتدريبات يوم الإثنين بشكل طبيعي.”

#فالفيردي #ميسي

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل للوسطاء : "حذروا حماس اما التهدئة أو الحرب حتى بوقت الانتخابات "

عريقات: سنجد الطرق المناسبة لإنهاء انقلاب حماس والحركة ترد

تنشر لأول مرة.. تفاصيل رفض واشنطن اغتيال سليماني مع عماد مغنية قبل 11 عامًا

مصر تقرر فتح معبر رفح غدا في الاتجاهين

القناة 13: سلاح الجو الاسرائيلي يلاحق طائرة مجهولة في سماء سديروت

وزارة العمل بغزة تكشف عن موعد صرف رواتب طموح 2

ضابط كبير في جيش الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة عن الحرب الأخيرة على غزة

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يهدد حماس مجددا :الهدوء او عملية عسكرية واسعة

شاهد: سرايا القدس تعرض فيديو لعملية قنص جندي إسرائيلي

حدود غزة -ارشيفية

موقع عبري يزعم : فتح معبر رفح وجمع الضرائب يؤجل جولة حماس للتصعيد ضد إسرائيل

الرئيس عباس

صحيفة تكشف عن خيارات الرئيس عباس لتشكيل الحكومة الجديدة و موعد تشكيلها

الطيراوي

الطيراوي: السلطة تدرس اجراءات ضد حماس دون المساس بأهلنا في غزة