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غرينبلات يرد على عشراوي : بابي مفتوح أمام الفلسطينيين

الأحد 03 فبراير 2019 09:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غرينبلات يرد على عشراوي : بابي مفتوح أمام الفلسطينيين



رام الله / سما /

 رد المبعوث الأميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، على تغريدة نشرتها حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، انتقدت فيها استخدام المبعوث "تويتر" لمخاطبة المسؤولين الفلسطينيين.

وردّ غرينبلات على عشراوي قائلا إن "الأبواب لا تزال مفتوحة، وستبقى كذلك أمام الفلسطينيين من أجل الحوار، ومن أجل ذلك التقيت في الـ14 شهر الماضيات عددا كبيرا من الفلسطينيين، وسأستمر بذلك".

ودعا عشراوي، وصائب عريقات، وجميع المسؤولين الفلسطينيين لزيارته، قائلا "أنت وزملائك مدعوون دائما لزيارتي في البيت الأبيض والتحدث شخصيا".

وكان غرينبلات دخل في سلسلة من الردود عبر تويتر، على عدد من المسؤولين الفلسطينيين بينهم عريقات، ونبيل أبو ردينة، وغيرهم بسبب قانون وقف دعم الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وقالت عشرواي في تغريداتها إن "وتيرة نشر التغريدات لا يمكنها أن تحل مكان التدخل الجاد من أجل البحث عن حلول حقيقية، وهؤلاء الذين يعتقدون بأنهم يرسلون معلومات، وحلول سياسية أو إدارة مفاوضات عبر تويتر، هم بالحقيقة منشغلون في خداع نفسهم".

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