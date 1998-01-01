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رونالدو بعد تعثر يوفنتوس: لا داعي للقلق

الأحد 03 فبراير 2019 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو بعد تعثر يوفنتوس: لا داعي للقلق



وكالات / سما /

أكد كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس، أن بارما استغل الأخطاء التي ارتكبها زملاؤه من أجل تحقيق نتيجة التعادل، مشيراً إلى أن الخصوم يحاولون دراسة طرق التغلب على البيانكونيري لأنهم أفضل فريق.

وسقط يوفنتوس في فخ التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف في كل شبكة، أمام ضيفه بارما، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم السبت، ضمن فعاليات الجولة 22 من مسابقة الدوري الإيطالي.

وقال كريستيانو رونالدو في تصريحات صحفية عقب اللقاء أبرزتها صحيفة (فوتبول إيطاليا): “هذه كرة القدم، أنا سعيد بالأهداف ولكن ليس بالنتيجة”.

وتابع: “لقد لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول ولم يخلق بارما أي شيء مميز، في النهاية بارما استغل أخطاءنا وحقق التعادل”.

وأضاف: “لا أعتقد أن النتيجة لها علاقة بمستويات اللياقة البدنية لدينا، هذه هي كرة القدم فقط، نحن نعلم أن الجميع يحاول دراسة خطط التغلب علينا، لأن يوفنتوس هو أفضل فريق، ولكن علينا أن نكون هادئين”.

واختتم صاروخ ماديرا تصريحاته بالقول: “ليس لدي أي ذرة قلق بشأن هذا الفريق، أنا واثق من أنه سيكون عاماً مميزاً ليوفنتوس”.

#كريستيانو رونالدو

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