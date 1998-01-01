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موقع عبري يزعم : فتح معبر رفح وجمع الضرائب يؤجل جولة حماس للتصعيد ضد إسرائيل

الأحد 03 فبراير 2019 09:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موقع عبري يزعم : فتح معبر رفح وجمع الضرائب يؤجل جولة حماس للتصعيد ضد إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

نشر موقع واللا العبري، اليوم الأحد، تقريرا مطولا تحدث فيه عن الأسباب التي دفعت حماس لتأجيل تصعيدها العسكري ضد إسرائيل رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة في غزة.

وبحسب الموقع، فإن فتح معبر رفح بالاتفاق مع مصر، والاستمرار في ادخال البضائع والسيطرة على آلية إدخالها وفرض الضرائب عليها وعلى العديد من المنتجات داخل غزة مثل الدخان والوقود والغاز، يدر على حماس مئات الملايين من الدولارات التي تنقلها الحركة لخزائنها.

ووفقا للموقع، فإن هذا السبب دفع حماس لتأجيل جولة المواجهة والتصعيد ضد إسرائيل.

وحذر الموقع من انهيار العملية الاقتصادية لحماس التي تم التوافق عليها مع مصر، المستفيدة هي الأخرى من البضائع التي تنقلها إلى غزة، من خلال الأموال التي تجنيها.

وادعى الموقع إلى أن حركة الجهاد الإسلامي التي تلقت دعوة من القاهرة، ترى كيف حماس "تقتسم الكعكة" لوحدها، وباتت تشكل تحديا داخليا لحماس من خلال الهجمات التي تنفذها ضد إسرائيل على حد زعمه .

وقال "تشكل التوترات الداخلية الفلسطينية تحديا للجيش الإسرائيلي الذي يجب أن يكون في حالة تأهب للسيناريوهات التي قد تقع على حين غرة".

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