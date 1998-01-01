يديعوت: عباس رفض استقبال رامي ليفي ووصفه بالمستوطن

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الأحد، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض استقبال رامي ليفي ضمن الوفد الاقتصادي الذي ضم جنرالات سابقين، وزار المقاطعة والتقى بالرئيس محمود عباس منذ أيام.

وبحسب الصحيفة، فإن الوفد حين طلب لقاء الرئيس الفلسطيني للحديث عن الجمود في عملية السلام، وأرسل قائمة بأسماء من سيحضرون، كان بين الوفد رامي ليفي رجل الأعمال الإسرائيلي.

ووفقا للصحيفة، أن الرئيس أبلغ الوفد الذي يتزعمه رجل الأعمال شموئيل ميتار، أنه إما أن يتم إلغاء الاجتماع أو عدم حضور ليفي.

وقال مصدر حضر الاجتماع، إن السلطة الفلسطينية وصفت ليفي بأنه "مستوطن" ولا يمكن استقباله. مشيراً إلى أن الوفد فضل استبعاد ليفي من المشاركة.

واستهجنت مصادر إسرائيلية رفض الرئاسة الفلسطينية استقبال رج الاعمال رامي ليفي، قائلة انه يرفع شعار التعايش وانه يطور اعماله في ما يخدم هذا الشعار ولهذا فقد اقام عدة مشاريع اقتصادية.

وقالت مصادر في الرئاسة الفلسطينية ان رجل الاعمال رامي ليفي يقيم محلات تجارية في المستوطنات الإسرائيلية، وان هذا بحد ذاته استيطان علاوة على ان رجل الاعمال المذكور دعم وروج للجندي ليئور ازاريا الذي قتل الشاب الفلسطيني الجريح عبد الفتاح الشريف، بعد ان نفذ عملية طعن لجندي إسرائيلي في الخليل.