الطيراوي: السلطة تدرس اجراءات ضد حماس دون المساس بأهلنا في غزة

رام الله / سما /

كشف عضو اللجنة المركزية لفتح اللواء توفيق الطيرواي، أن السلطة تدرس اتخاذ إجراءات ضد حركة حماس مباشرة دون المساس بالمواطنين في قطاع غزة.

وقال الطيراوي في لقاء على تلفزيون فلسطين، إن السلطة تدرس الآن كيفية التعاطي مع حماس مباشرة دون المساس بالمواطنين في غزة، بهدف "الضغط عليها حتى تعود لرشدها للبيت الفلسطيني" وفق وصفه.



وأضاف "هذه الإجراءات التي يتم دراستها من أجل الذهاب لبؤرة المرض بعيداً عن أهلنا في غزة، لأن ليس جميع غزة حماس".



وقال الطيراوي إن السلطة أخطأت كثيراً في أنها لم تأخذ إجراءاتها "العقابية ضد حماس" في اليوم التالي للانقسام.



وأضاف "لكن حلم ابو مازن كان مختلفاً، وهو اعطاء فرصة لحماس للارتداع". مشيراً إلى أنه تم إعطاءها ثلاثة فرص لذلك.

وذكر الطيراوي أن "الهدف الاساسي من (الانقلاب) في غزة، هو ذات الهدف من الانسحاب الاسرائيلي الاحادي الجانب من القطاع".

واعتبر الطيراوي أن "الانسحاب الاسرائيلي من غزة كان يهدف لإنهاء مشروع الدولة الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني"، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ارئيل شارون صرح "إنني انسحبت من غزة ووضعت القضية الفلسطينية في قنينة وأغلفتها ورميتها في البحر".

وتابع الطيراوي:" لو ارادت اسرائيل واطراف اخرى ( لم يحددها) ألا يحدث هذا الانقلاب فلن يحدث".



و أكد ، انه لا صحة للأسماء التي يتم تدوالها لتولي رئاسة الحكومة المقبلة.



وقال ان فتح لم تقدم اي أسماء لتولي رئاسة الحكومة المقبلة ،وكل ما يجري حتى الان حوارات على شكل الحكومة ومشاركة الفصائل.