قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين وتصادر مركبة في الضفة الغربية

رام الله / سما /

اعتقلت قوات جيش الاحتلال تسعة مواطنين من مدن الضفة الغربية فجر اليوم.

كما تم مصادرة مركبة احد المعتقلين في بيت فجار واستدعاء الشاب زيد القواسمي من الخليل.

والمعتقلون التالية اسماؤهم:

1. حاتم إبراهيم ديرية- بيت فجار جنوب بيت لحم

٢. يوسف حاتم ديرية- بيت فجار

٣. موسى حاتم ديرية- بيت فجار

٤. محمد سليمان أبو مفرح- تقوع شرق بيت لحم

٥. محمد نايف أبو مفرح- تقوع

٦. كريم مسلم أبو سل- مخيم العروب شمال الخليل

٧. عبيدة عماد الراعي- مخيم العروب

٨. حسين يوسف جوابرة- مخيم العروب

٩. هيثم البدوي- مخيم العروب