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قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين وتصادر مركبة في الضفة الغربية

الأحد 03 فبراير 2019 07:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين وتصادر مركبة في الضفة الغربية



رام الله / سما /

اعتقلت قوات جيش الاحتلال تسعة مواطنين من مدن الضفة الغربية فجر اليوم.
كما تم مصادرة مركبة احد المعتقلين في بيت فجار واستدعاء الشاب زيد القواسمي من الخليل.
والمعتقلون التالية اسماؤهم:
1. حاتم إبراهيم ديرية- بيت فجار جنوب بيت لحم
٢. يوسف حاتم ديرية- بيت فجار
٣. موسى حاتم ديرية- بيت فجار
٤. محمد سليمان أبو مفرح- تقوع شرق بيت لحم
٥. محمد نايف أبو مفرح- تقوع
٦. كريم مسلم أبو سل- مخيم العروب شمال الخليل
٧. عبيدة عماد الراعي- مخيم العروب
٨. حسين يوسف جوابرة- مخيم العروب
٩. هيثم البدوي- مخيم العروب

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