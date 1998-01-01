قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين وتصادر مركبة في الضفة الغربية

رام الله / سما /
اعتقلت قوات جيش الاحتلال تسعة مواطنين من مدن الضفة الغربية فجر اليوم.
كما تم مصادرة مركبة احد المعتقلين في بيت فجار واستدعاء الشاب زيد القواسمي من الخليل.
والمعتقلون التالية اسماؤهم:
1. حاتم إبراهيم ديرية- بيت فجار جنوب بيت لحم
٢. يوسف حاتم ديرية- بيت فجار
٣. موسى حاتم ديرية- بيت فجار
٤. محمد سليمان أبو مفرح- تقوع شرق بيت لحم
٥. محمد نايف أبو مفرح- تقوع
٦. كريم مسلم أبو سل- مخيم العروب شمال الخليل
٧. عبيدة عماد الراعي- مخيم العروب
٨. حسين يوسف جوابرة- مخيم العروب
٩. هيثم البدوي- مخيم العروب