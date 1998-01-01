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ضابط كبير في جيش الاحتلال الاسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة عن الحرب الأخيرة على غزة

السبت 02 فبراير 2019 11:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضابط كبير في جيش الاحتلال الاسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة عن الحرب الأخيرة على غزة



القدس المحتلة/ سما/

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن رئيس الاركان السابق للجيش الإسرائيلي، اللواء احتياط "يائير جولان"، قوله ان احباطا اصاب الجيش الإسرائيلي جراء عدم انتهاء الحرب الأخيرة على غزة بسرعة.

وذكرت الصحيفة العبرية أن اللواء "جولان" بعث رسالة للمستوى السياسي قال فيها: "إن سلاح الجو الإسرائيلي ألقى 1200 صاروخ وقنبلة دقيقة، على أهداف فارغة بقطاع غزة، بعد أن أصابهم الإحباط بسبب عدم انتهاء الحرب بسرعة".

وقالت الصحيفة العبرية، إن اللواء جولان كشف خلال رسالته عن تخوف قيادة الجيش الإسرائيلي من توسيع المعركة البرية في قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة عليه عام 2014، وذلك بسبب الخوف من وقوع خسائر كبيرة في صفوف جنود الجيش الإسرائيلي.

وبحسب صحيفة "يديعوت" أضاف جولان: "إن هذه التخوفات وصلت بسرعة إلى الجنود، وإن هذا الأمر يضر بثقة الجنود بالقادة العسكريين بالجيش، وبقدرتهم على الانتصار".

ووفقا للصحيفة فإن المستوى السياسي لم يأخذ بانتقادات ضباط كبار، من هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، حول جهوزية الجيش للحرب آنذاك.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى وجود وثيقة رسمية حصلت الصحيفة على نسخة عنها تؤكد تصريحات جولاني، بأن كبار الضباط في هيئة أركان الجيش خلال عام 2014 عبروا عن تخوفاتهم من الحرب بغزة، وحذروا من الثمن الكبير الذي سيترتب على هذه الحرب، ومن عدم جهوزية الجيش للحرب بشكل عام، سواء في غزة أو لبنان أو الجولان، أو بالضفة الغربية.

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