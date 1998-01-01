أردان يوقع على تمديد إغلاق عدة مؤسسات فلسطينية في القدس

القدس المحتلة/سما/

وقع وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد إردان، أمراً يقضي بتمديد إغلاق عدة مؤسسات فلسطينية في القدس الشرقية.

وقال إردان، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، إنه وقع الأمر بناء على توصية من الاجهزة الامنية، مشير الى ان الهدف منه هو "كبح أي محاولة من طرف السلطة الفلسطينية للحصول على موطئ قدم في أراضي دولة إسرائيل".

ويشمل أمر الإغلاق "بيت الشرق" الذي كان بمثابة مقر لمنظمة التحرير الفلسطينية في القدس الشرقية وتم إغلاقه في آب/أغسطس 2001 في إثر عملية مسلحة وقعت في أحد المطاعم غربي القدس، بالإضافة إلى مؤسسات أخرى هي نادي الأسير الفلسطيني، والغرفة التجارية في القدس الشرقية، والمجلس الأعلى للسياحة، ومركز الأبحاث الفلسطيني، ومكتب الدراسات الاجتماعية والإحصائية.

وأكد إردان أن إغلاق هذه المؤسسات الفلسطينية ينطوي على رسالة سياسية موجهة إلى السلطة الفلسطينية وسكان القدس الشرقية.

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية تحاول في الآونة الأخيرة أن تعزّز وجودها في القدس الشرقية بطرق معقدة تشمل تحويل مبالغ كبيرة للنشاطات، وفي المقابل تعمل أجهزة الأمن والشرطة دائماً من أجل كشف هذه المحاولات ووقفها.

وشدد على أنه سوف يستمر في اتخاذ كل الإجراءات الرامية إلى تعزيز السيادة الإسرائيلية في أنحاء القدس، ومنع أي محاولة فلسطينية لإيجاد موطئ قدم في الشطر الشرقي من المدينة.