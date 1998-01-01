ادعيس: توجيهات من الرئيس لتمكين اهلنا في غزة من اداء العمرة

رام الله /سما/

قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس إن الوزارة تعمل بتوجيهات الرئيس محمود عباس من أجل تمكين أهلنا في قطاع غزة من أداء مناسك العمرة بيسر وسهولة.

وأرسلت الوزارة وفدا من كبار موظفيها منذ حوالي شهرين لمتابعة ترتيبات خروج المعتمرين من قطاع غزة، بالتنسيق مع السفارة الفلسطينية في القاهرة، وبالتعاون مع الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية، حيث تم وضع الضوابط والمعايير التي تضمن سلاسة هذا العمل بما يضمن مصالح المواطن الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال ادعيس إن الوزارة فوجئت قبل يومين بما نشر في بعض وسائل الإعلام بأن أشخاصا توجهوا من غزة إلى مصر يدعون أنهم من وزارة الأوقاف، الأمر الذي ننفيه، مؤكدة أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المخولة بالحديث عن هذا الموضوع والإشراف عليه، والادعاء بغير ذلك سيؤدي إلى إفشال موسم العمرة مرة أخرى.