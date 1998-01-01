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عريقات: سنجد الطرق المناسبة لإنهاء انقلاب حماس والحركة ترد

السبت 02 فبراير 2019 06:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات: سنجد الطرق المناسبة لإنهاء انقلاب حماس والحركة ترد



غزة / سما /

 قال أمين سر اللجنة التنفيذية صائب عريقات، إن حركة حماس تصر على بقاء الانقلاب، ورفض كل ما يطرح عليها من أجل توحيد شطري الوطن.

وأضاف عريقات في تصريحات لـ "إذاعة فلسطين" أن "القيادة الفلسطينية ستجد الطرق المناسبة لاستعادة قطاع غزة إلى الشرعية الفلسطينية، وإنهاء الانقلاب بدون المس بأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع".

وأشار عريقات إلى أن "صناديق الاقتراع هي الكفيل بحل مشاكلنا الداخلية، وليس صناديق الرصاص".

وأكد "ضرورة تفعيل كافة الأدوات المحلية والاقليمية لإنهاء الانقلاب واستعادة قطاع غزة، لأن الطريقة النمطية التي يتم التعامل بها تؤكد أن حماس تريد حُكم القطاع، وحكومة تدفع لها لاستمرار انقلابها"، على حد تعبيره.

وتابع عريقات، أن "قطاع غزة أصبح نقطة الارتكاز لإدارتي نتنياهو وترامب، لمحاولة فصله عن بقية الـراضي الفلسطينية، الأمر الذي سيؤدي إلى القضاء على المشروع الوطني".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأميركية دمرت عملية السلام بعد كل قراراتها تجاه الفلسطينيين، وبالتالي هي غير مؤهلة أن تكون شريكاً وسيطاً لعملية السلام، لأنها فقدت مصداقيتها ودورها بهذه العملية.

وردا على تصريحات عريقات  القيادي في حماس سامي أبو زهري في تغريدة على (تويتر):" تصريحات عريقات المتكررة حول استعادة غزة تثير الاشمئزاز وعلى هذا الفريق العمل على استعادة الضفة من الاحتلال وامتلاك السيادة عليها قبل الحديث عن غزة المحررة" وفق قوله.

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