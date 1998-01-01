حماس: المخابرات المصرية وعدت باستمرار فتح معبر رفح في الاتجاهين

غزة / سما/

اعلنت حركة حماس، أن وفد جهاز المخابرات المصرية وعد خلال اجتماعه مع رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، باستمرار فتح معبر رفح البري في كلا الاتجاهين.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، إن وفد المخابرات المصرية وعد خلال اجتماعه مع هنية بمدينة غزة، باستمرار فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين، وبمواصلة إجراءات القاهرة للتخفيف من الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وفتحت السلطات المصرية، الثلاثاء، معبر رفح أمام حركة المسافرين في الاتجاهين، للمرة الأولى منذ انسحاب موظفي السلطة الفلسطينية منه في 7 يناير/ كانون الثاني الماضي.

ولم يصدر عن السلطات المصرية تفاصيل، بشأن إعادة فتح المعبر، أو مدة فتحه.

وفي 7 يناير الماضي، استلمت وزارة الداخلية بغزة، التي تديرها حماس إدارة المعبر، عقب انسحاب موظفي السلطة الفلسطينية منه.

وبررت السلطة الفلسطينية انسحاب موظفيها من المعبر، بـ"ممارسات حركة حماس تجاه الموظفين"، وهو ما تنفيه الحركة.

من ناحية أخرى، ذكر المتحدث باسم "حماس"، أن هنية سيغادر خلال الأيام المقبلة، قطاع غزة في زيارة إلى القاهرة.

وأوضح قاسم أن هنية سيبحث مع المسؤولين المصريين ملفات خاصة بالتطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية والأوضاع الإنسانية في غزة وترتيب البيت الفلسطيني إلى جانب العلاقات الثنائية.

وقال هنية، على هامش افتتاح مسجد بمدينة غزة، إن لقاء "غير مسبوق"، مع وفد من جهاز المخابرات المصرية، والمنسق العام لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف.

وكان مصدر فلسطيني مطلع قال في وقت سابق، إن الاجتماع الثلاثي تناول آخر التطورات على الساحة الفلسطينية وتفاهمات التهدئة مع إسرائيل والمصالحة الفلسطينية.

ومنذ أكثر من شهرين، يجري الوفد المصري زيارات متكررة للقطاع والضفة الغربية وإسرائيل، يلتقي خلالها مسؤولين من حركتي حماس وفتح، والحكومة الإسرائيلية، في إطار استكمال المباحثات التي تقودها القاهرة بملفي المصالحة الفلسطينية و"التهدئة" بغزة.