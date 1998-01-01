إيران: إزاحة الستار عن الصاروخ كروز "هويزه "

طهران /وكالات /

تزامنا مع الذكرى السنوية الاربعين للثورة الاسلامية الإيرانية، تمت إزاحة الستار عن صاروخ كروز "هويزة" أرض - أرض بعيد المدى، وتم اختباره بنجاح، وذلك بحضور وزير الدفاع وقائد القوة البرية للحرس الثوري.

وأفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية اليوم السبت بأن العميد أمير حاتمي، وزير الدفاع الايراني، قال في كلمة له إن مدى الصاروخ "هويزه" يبلغ أكثر من 1350 كلم "ويتم استخدامه لضرب أهداف برية ثابتة." ونوه الوزير إلى أن هذا الصاروخ "يتمتع بالجهوزية والرد السريع، والانطلاق على علو منخفض والدقة العالية لإصابة الهدف وقوة التدمير الكبيرة."

وأضاف انه جرى اختبار ناجح لصاروخ "هويزه" في مدى 1200 كلم واستهدف بدقة الاهداف المحددة مسبقاً. يأتي الإعلان عن الصاروخ رغم الانتقادات الموجهة للبرنامج الصاروخي الإيراني من جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، التي تعتبره انتهاكا لقرار مجلس الأمن الذي صادق على الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين) بالإضافة إلى ألمانيا في عام .2015 يشار إلى أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق العام الماضي، وفرضت عقوبات على أيران .