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الرئيس يستقبل لجنة التواصل الدرزية

السبت 02 فبراير 2019 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يستقبل لجنة التواصل الدرزية



رام الله / سما /

هنأ وفد لجنة التواصل الدرزية، الرئيس محمود عباس  لمناسبة ترؤس دولة فلسطين مجموعة 77+ الصين في الأمم المتحدة، والتي تؤكد مكانة فلسطين في العالم. .

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الوفد في مقر الرئاسة برام الله والذي  ضم عددا من المعروفيين الدروز من بلدات يركان وحورفيش والمغار، برئاسة علي معدي .

كما اكد الوفد دعمهم الكامل لسياسة الرئيس الرامية لتحقيق السلام، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.

بدوره، أكد الرئيس العلاقة التاريخية التي تربط الأشقاء المعروفيين الدروز بالشعب الفلسطيني، وحرص القيادة الفلسطينية على تعزيزها وتطويرها باستمرار.

وشدد الرئيس على أن الشعار الأساسي لشعبنا الفلسطيني وقيادته هو تحقيق السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967، بالرغم من كل الاجراءات الإسرائيلية التي تتناقض والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين وأسس عملية السلام.

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