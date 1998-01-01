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مركزية "فتح" تعقد اجتماعا لها لبحث تشكيل الحكومة الفصائلية والاوضاع بغزة

السبت 02 فبراير 2019 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
مركزية "فتح" تعقد اجتماعا لها لبحث تشكيل الحكومة الفصائلية والاوضاع بغزة



رام الله / سما /

عقدت اللجنة المركزية لحركة فتح، اجتماعا لها، اليوم السبت، في مقر التعبئة والتنظيم لحركة فتح بمدينة رام الله.

وبحثت اللجنة المركزية، بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس، عددا من القضايا المتعلقة بالأوضاع السياسية، والداخلية بما فيها قبول استقالة الحكومة من قبل الرئيس، وتشكيل حكومة سياسية فصائلية من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

وجرى خلال الاجتماع، بحث الأوضاع في قطاع غزة، خاصة بعد التحركات الأخيرة، إضافة إلى بحث أوضاع أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، ومعاناتهم جراء تنكر الاحتلال لحقوقهم المنصوص عليها في القوانين الدولية.

وجددت اللجنة المركزية التأكيد على الموقف الفلسطيني الثابت والواضح الرافض لكل المشاريع المشبوهة وللمؤامرات الهادفة لتصفية قضيتنا الوطنية، وتمسكنا بثوابتنا الوطنية وفي مقدمتها القدس ومقدساتها، وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس قرارات الشرعية الدولية، ووفق حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.

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