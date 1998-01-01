العلاقات العامة في بلدية غزة تنفذ أنشطة مختلفة خلال العام 2018

غزة / سما /

نفذت دائرة العلاقات العامة والإعلام في بلدية غزة أنشطة إعلامية ومجتمعية مختلفة خلال العام المنصرم 2018 ضمن جهودها لتعزيز التواصل مع المجتمع، وزيادة الوعي المجتمعي تجاه قضايا البلدية، وتعزيز العمل التشاركي مع المواطنين في المدينة، وتحقيق سياسة البلدية بزيادة الانفتاح على المجتمع، وتمكين فئات المجتمع المحلي المختلفة من المشاركة في صنع القرار .

وذكرت الدائرة في تقريرها السنوي أن جهودها تركزت على تحقيق السياسة العامة للبلدية وأهدافها تجاه المجتمع المحلي وتمثلت في؛ توصيل رسالة البلدية للمواطنين في المدينة من خلال نشر مواد إعلامية وإرشادية عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتعزيز العلاقة بين البلدية والمواطنين في المدينة من خلال الأنشطة المجتمعية المختلفة التي تم تنظيمها، وتعزيز دور المواطنين في عملية اتخاذ القرار في الأنشطة والمشاريع التي تنفذها البلدية من خلال عقد اللقاءات التشاورية، وجلسات المساءلة المجتمعية، والاستماع لأراء المواطنين وشكاويهم وتوصيلها للإدارة العليا في البلدية والمجلس البلدي .

أنشطة إعلامية

وفي مجال الأنشطة الإعلامية أوضحت الدائرة أن العام 2018 شهد تطوراً ملحوظاً في الأداء الإعلامي للبلدية وفقا للخطة الإعلامية التي وضعتها الدائرة، حيث تم رفع عدد المتابعين لصفحة البلدية بنحو 15 ألف متابع جديد ليصل العدد الإجمالي للمتابعين لـ 75 ألف متابع، كما تم رفع عدد المتابعين لحساب البلدية على تطبيق انستغرام، وأيضاً معدل الوصول لحساب البلدية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكذلك تم تعميم أخبار البلدية واستقبال الشكاوي على مجموعات ( واتس آب ) الخاصة في البلدية والتي تضم فئات مختلفة من المجتمع ومنها: صحفيين، وقادة رأي، ومخاتير وخطباء مساجد، ومواطنين، وفئات أخرى من المجتمع .

وأوضحت أنها نشرت خلال نفس الفترة نحو 274 خبرا مختلفاً يتعلق بأنشطة وخدمات البلدية وتم تعميمها على وسائل الإعلام المختلفة، وأيضاً نحو 600 مادة إعلامية وإرشادية مختلفة على صفحة البلدية على موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك )، ورفع 46 فيديو على قناة البلدية على اليوتيوب، وإصدار عددين مميزين من صحيفة " هنا غزة "، وكذلك رفع معدل الوصول لأخبار البلدية ومنشوراتها على صفحتها على ( الفيس بوك ) ومواقع التواصل الأخرى .

وبينت أنه تم أيضاً؛ التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة وإتمام بالتنسيق الإعلامي لها مع جهات الاختصاص في لبلدية، وإنتاج 41 فيديو يتعلق بأنشطة البلدية، وتصوير وأرشفة نحو 250 ألبوماً ونشرها على حساب البلدية على موقع ( فليكر )، وتصميم 12 فاتورة خدمات شهرية، وتجهيز تصميمات إرشادية وتوعوية مختلفة ونشرها، ومتابعة موقع وتطبيق البلدية وإدخال الأخبار المختلفة عليها، بالإضافة إلى تجهيز 12 فاتورة إلكترونية وتحميلها على موقع البلدية، وتسليم 12 كشف لقراء العدادات من المواطنين وتنسيقها وتسليمها لقسم حسابات المشتركين في البلدية لإدراجها في فاتورة الخدمات .

وبينت أن الأعمال شملت أيضاً؛ المتابعة الإعلامية لأزمة بلديات القطاع الناجمة عن الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع من حيث عقد المؤتمرات الصحفية وتجهيز البيانات الصحفية الخاصة بذلك، والتنسيق والتواصل الإعلامي مع وسائل الإعلام المختلفة لإبراز أزمة بلديات القطاع ، بالإضافة إلى إعداد مواد إعلامية وتصاميم انفوغرافية عن مراكز وخدمات البلدية المختلفة، وتجهيز بيانات إعلامية للمؤتمرات الصحفية واللقاءات التي يعقدها رئيس البلدية.

تعزيز التواصل

وفي يتعلق بتعزيز التواصل مع المجتمع المحلي أوضحت الدائرة أنها عززت أنشطتها المجتمعية المختلفة مع المؤسسات والمواطنين وفئات مختلفة من المجتمع المحلي، حيث تم متابعة 62 كتاباً ونشاطاً مع لجان الأحياء في المدينة خاصة بالمواطنين، وتنفيذ 32 لقاء تشبيك مع مؤسسات وفئات مجتمعية مختلفة، بالإضافة إلى تنفيذ 67 مبادرة مجتمعية وورشة عمل، وعقد 15 لقاء تشاوري مع المواطنين خاصة بالمشاريع التي تنفذها البلدية.

وبينت أنه تم أيضاً؛ تنفيذ 13 زيارة ميدانية لجهات مختلفة، وعقد 9 لقاءات تتعلق بالخطة الإستراتيجية الخاصة في البلدية بمشاركة مجتمعية واسعة، وتنظيم 4 رحلات ماوراء الخدمة لفئات مختلفة من المجتمع لإطلاعهم على خدمات البلدية، واستيعاب 11 متدربا للتطوع والتدريب في الدائرة، وعقد لقاءين للبيت المفتوح لمناقشة خدمات البلدية بمشاركة مجتمعية واسعة، وتنفيذ وورش جلسات استماع خاصة بذوي الإعاقة، وإقامة احتفال مسابقة شركاء 2 للأفلام القصيرة للفائزين في المسابقة.

متابعة الشكاوي

كما شملت أنشطة الدائرة؛ استقبال شكاوي المواطنين وتزويدهم بالمعلومات المتعلقة بخدمات البلدية، حيث كثفت وحدة المعلومات والشكاوي التابعة للدائرة جهودها من حيث زيادة محطات الاستقبال الخاصة بالوحدة إلى 5 محطات لاستيعاب وتلقي شكاوي المواطنين، وكذلك تم توحيد قنوات تلقي الشكاوي إلى قناة واحدة فقط لتنظيم عملية استقبال الشكاوي وتحويلها لجهات الاختصاص وإعلام المواطنين بالردود عليها فور ورودها .

وبينت الدائرة أن وحدة الشكاوي تلقت خلال العام 2018 نحو 44 ألف إشارة مختلفة من المواطنين تم تصنيف منها 8315 شكوى وجرى الاستجابة لنحو 93 % منها، وتم إصدار 14 تقريراً شهريا يتعلق بإحصاءات الشكاوي الشهرية منهم تقريرين نصفي وسنوي، و14 تقريرا شهرياً أخراً يتعلق بأعمال إدارات البلدية المختلفة منهم تقريرين نصفي وسنوي، كما تم إصدار نماذج خاصة بالشكاوي والتوعية والتواصل مع المواطنين في المدينة عبر الرسائل أو الاتصال المباشر لإعلامهم بخدمات وتسهيلات البلدية .

وبخصوص الأنشطة والفعاليات الرياضية التي تنظمها الدائرة، أوضحت الدائرة أنها استضافت على أرض ملعب اليرموك التابع للبلدية 22 مباراة كرة قدم ضمن مباريات الدوري العام، و41 تمريناً لرياضية كرة القدم، و 136 نشاطاً رياضياً على مضمار الجري الذي تم إنجازه في أواخر العام .

وأكدت دائرة العلاقات العامة والإعلام أنها تواصل جهودها الإعلامية والمجتمعية والأنشطة المختلفة خلال العام الحالي لتطوير العمل، وتحسين الأداء، وزيادة الوعي المجتمعي بخدمات البلدية المختلفة، وتعزيز سياسة البلدية بتعزيز الانفتاح على المجتمع، وتكريس دور الشباب والمرآة وكافة فئات المجتمع الأخرى في عملية اتخاذ القرار، وتوسيع دائرة العمل التشاركي بين البلدية والمجتمع .