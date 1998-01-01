القبض على شخص صادر بحقه 50 أمر حبس في جنين

جنين / سما /

قبضت شرطة محافظة جنين، اليوم السبت، على شخص صادر بحقه 50مذكرة قضائية لعدم دفع الدين بمبلغ يزيد عن 800الف شيكل.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن الشخص فار منذ ثلاث سنوات ومطلوب لعدة محافظات في قضايا نصب وحاولت الشرطة القبض عليه إلا انه كان يتمكن من الفرار .

وأضاف العقيد ارزيقات في تصريح له إنه وبعد عمليات رصد ومتابعة له وصلت معلومة حول تواجده في منزل قريب له فتوجهت قوة من المباحث والشرطة القضائية للمنزل وتمكنت من القبض عليه وتم توقيفه لحين استكمال الاجراءات بحقه.