إيران تكشف عن صاروخ كروز طويل المدى

القدس المحتلة / سما /

كشفت إيران اليوم، السبت، عن صاروخ كروز أرض – أرض طويل المدى، أطلقت عليه اسم "هويزة". وأزاح وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، الستار عن هذا الصاروخ الجديد، الذي "جرى اختباره بنجاح"، وفقا لوكالة فارس الإيرانية.

يصل مداه الى 1.350 كلم، وقال وزير الدفاع الإيراني امير حاتمي ان "الصاروخ يحتاج الى وقت قصير جدا حتى يكون جاهزا وقادرا على التحليق بارتفاعات منخفضة".

وأشار وزير الدفاع الإيراني بحسب مصادر إعلامية ايرانية بأن صاروخ "ارض-ارض" الجديد ينتمي الى مجموعة الصواريخ "سومار"، وأطلق عليه اسم "هويزة"، وكانت إيران كشفت عن مجموعة صواريخ سومار عام 2015.

وكشف عن الصاروخ الجديد خلال استعراض إيران لإنجازاتها خلال الاحتفالات بالذكرى الأربعين للثورة الإسلامية في عام 1979، حيث تضمنت الاحتفالات معرضا للمنتجات العسكرية الإيرانية والذي ضم 350 منتجا بكافة المجالات العسكرية.

وقال حاتمي ان الصاروخ "هويزة"، "هو رمز للثقة بالذات وانجاز دفاعي هام، يبين قمة التطور التقني في العالم، ويثبت ان أي عقبة لن تمنع من عزم شعب ايران الاسلامية وإرادته في المجال الدفاعي"

وأضاف حاتمي بأن الصاروخ الجديد "يتميز بسرعة الاعداد والرد السريع والمسار المنخفض والدقة العالية في التحكم وإصابة الهدف والقوة التدميرية الكبيرة، وقد تم اختبار إطلاق هذا الصاروخ على مدى 1200 كيلومتر بنجاح، حيث أصاب الاهداف المحددة بدقة".