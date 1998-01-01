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قافلة أميال من الابتسامات 35 تصل غزة الأحد

السبت 02 فبراير 2019 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
قافلة أميال من الابتسامات 35 تصل غزة الأحد



غزة / سما /

يصل وفد من قافلة أميال من الابتسامات (35) إلى قطاع غزة، يوم غدا الأحد، عبر معبر رفح البري، استمراراً في أعمال القافلة، ولمعاينة الأوضاع الصحية بالقطاع.

وضم الوفد الدكتور عصام يوسف منسق عام أميال من الابتسامات ورئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة، وخالد اليوسف منسق القوافل في الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة ورئيس القافلة السويدية الإنسانية عالميا.

وقال يوسف إن الزيارة تهدف لمعاينة الوضع الصحي في غزة، وتدارس آليات دعم المستشفيات بالوقود لاستمرار هذه المستشفيات في خدمة المرضى والمصابين.

وأضاف "سندرس آليات دعم جديدة للقطاع الخاص بالتنسيق مع السلطات المصرية، إلى جانب نقل الواقع الإنساني لشركاء أميال من الابتسامات في العالم".

وشدد يوسف على ضرورة تقديم التضامن والمناصرة لحق الشعب بالحياة الحرة الكريمة المستهدف من قبل الاحتلال الإسرائيلي".

وكان يوسف قد أطلق حملة بالمساهمة بـ" ألف دولار لشراء الوقود" لتخفيف حدة الأزمة تحت شعار "القليل فوق بعضه كثير".

وقال "حياة الناس والمرضى يجب أن لا يلعب بها أحد لأنه بذلك يُرتكب جريمة قتل جماعي لآلاف المرضى، وأقل المطلوب دعم هذه المستشفيات بالوقود اللازم لتعود لتقدم خدماتها التي تتناقص يوما بعد يوم".

وجدد يوسف التأكيد أن الاحتلال الإٍسرائيلي هو المسؤول الأول عن حياة الناس في غزة، لكن اسرائيل تريد احتلالا مجانيا.

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