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تعرف على الأخطاء الشهيرة عند ارتداء ربطة العنق

السبت 02 فبراير 2019 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على الأخطاء الشهيرة عند ارتداء ربطة العنق



وكالات

ربطة العنق واحدة من أهم العناصر المهمة والرئيسية عند ارتداء البدلة الرسمية، ويعتبر العديد من مصممي الأزياء أن رابطة العنق المناسبة تزيد الرجل تألقا وتمنحه إطلالة مشرقة جذابة.

وبالرغم من اهمية ربطة العنق، إلا أن الكثير من الرجال يقعون في العديد من الأخطاء عند ارتدائها، وهذا من شأنه إفساد المظهر بالكامل.

بدورهم، كشف خبراء الموضة والأزياء عن أبرز الأخطاء التي يقع فيها الرجال عند ارتدائهم ربطة العنق، وتتسبب في إفسام المظهر بالكامل، لذا عليك الإطلاع عليها لتجنبها عند ارتداء البدلة في المرات القادمة:

شكل ربطة العنق

 يجب عند اختيار رابطة العنق أن تراعي تناسبها مع جسدك، فإذا كان جسدك يتمتع بالرشاقة اللازمة فعليك تجنب ربطة العنق السميكة، لأنها ستفسد إطلالتك بشكل كامل.

ربطة عنق مزركشة

إذا كنت ترتدي قميص مخططًا أو به رسومات مختلفة، فعليك تجنب إرتداء ربطة عنق مزركشة إذا كان أو به.

مستوى طول ربطة العنق

ينصح خبراء الأزياء أن تكون ربطة العنق في مستوى طول مناسب، حيث من الأفضل أن يتم تحديد طولها مع نفس مستوى الحزام، بحيث لا تقصر عنه أو تتعداه.

موضع ربطة العنق

يجب عليك التأكد من أن عقدة رابطة العنق موضوعة بين ياقتي القميص تمامًا، كما عليك أن تحرص بألا تكون في مستوى أقل من هذا.

لون ربطة العنق

يجب أن يكون لون ربطة العنق مختلف عن لون القميص، فعلى سبيل المثال إذا كنت مثلًا ترتدي قميصًا غامقًا، فإنه يُفضل أن تكون ربطة العنق بلون فاتح.

#ربطة العنق

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