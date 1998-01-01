خلال أسبوعين.. الاحتلال هدم 20 مبنى بالضفة المحتلّة

رام الله / سما /

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة "اوتشا"، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت خلال الأسبوعين الماضيين 20 مبنًى في الضفة الغربية المحتلة، مما أدى إلى تهجير 26 فلسطينيًا وتضرر سُبل عيش 54 آخرين.

وأوضح المكتب في تقرير "حماية المدنيين" الذي يغطي الفترة ما بين 15-28 كانون الثاني/يناير الماضي، أن 19 مبنىً من هذه المباني هُدم بحجّة افتقارها إلى رخص بناء تصدرها سلطات الاحتلال، وكانت ستة منها تقع في القدس و13 في المنطقة (ج).

وأضاف أن المباني الأخرى شملت شقة في بلدة يطّا (المنطقة أ) تعود لفلسطيني طعن مستوطنًا وقتله في أيلول/سبتمبر 2018، حيث جرى تفجير الشقة وتدميرها كإجراء عقابي.

وذكر أن سلطات الاحتلال اقتلعت 1,250 شجرة زيتون تعود ملكيتها لفلسطينيين بحجة أنها كانت مزروعة في منطقة أُعلن عنها "أراضي دولة"، مما ألحق الضرر بسُبل عيش ست أُسر.

وحول هجمات المستوطنين، أوضح التقرير الأممي أن أربع هجمات شنّها المستوطنون تسبّبت في إصابة فلسطينيين بجروح أو إلحاق الأضرار بممتلكات فلسطينية، وشهدت حادثتان من هذه الحوادث إتلاف 50 شجرة زيتون، في قرية المغيّر يوم 18 يناير، وقرية صوريف في الخليل يوم 19 يناير.