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الشرطة تكشف ملابسات سرقة 70 ليرة ذهب من منزل في رام الله

السبت 02 فبراير 2019 01:11 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

كشفت الشرطة اليوم ملابسات سرقة 70 ليرة ذهب  من منزل خلال اقل من 24 ساعة في رام الله   .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبناء على شكوى تلقتها الشرطة من مواطن  تفيد بقيام مجهولين بالدخول الى منزله في حي الطيرة وسرقة 70 ليرة ذهب من داخل المنزل ، وبعد  الكشف على المنزل وإجراءات البحث والتحري وجمع الأدلة، تم الاشتباه بشخصين، و القاء القبض عليهما ,حيث افادا أنهما قاما بالدخول للمنزل وسرقة المصاغ الذهبي وبيع جزء منه وتم ضبط مبلغ 26 الف شيقل وباقي المصاغ الذهبي بحوزتها .

وأكد البيان، توقيف المشتبه بهما و التحفظ على المضبوطات لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهما أصولاً .

#الشرطة

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