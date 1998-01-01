لاعب إيطالي ينجو من الموت في مباراة ليتشي وأسكولي

وكالات

حصل مانويل سكافوني لاعب ليتشي الإيطالي على التصريح الطبي للخروج من المستشفى صباح اليوم السبت بعد أن تعرض للإغماء في أول أربع ثوان من المباراة أمام أسكولي.

وقرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إلغاء مباراة ليتشي وأسكولي التي جرت في الليلة الماضية ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من دورى الدرجة الثانية بعد لحظات من صافرة البداية.

وسقط لاعب خط الوسط مانويل سكافوني مغشياً عليه بعد انطلاق المباراة ، قبل أن يتجمع حوله لاعبو كلا الفريقين وطلبوا من الجهاز الطبي الإسراع في الدخول إلى أرضية الملعب لإسعافه ونقله للمستشفى.

وذكر وكالة “أنسا” في تقرير نشرته عبر موقعها أن حالة سكافوني مستقرة حالياً وقد خضع للعديد من الفحوص الطبية التي أكدت سلامته ، ولهذا حصل على إذن لمغادرة المستشفى والعودة إلى دياره.

وأشارت هذه المصادر أن الجميع في نادي ليتشي عاش ليلة من الخوف الشديد بسبب الخشية من تعرض مانويل سكافوني إلى أزمة قلبية أو دماغية والدخول في غيبوبة ، قبل أن تمر الأمور بسلام في نهاية المطاف.