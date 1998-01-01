حلا شيحة تشارك محمد رمضان "زلزال"

وكالات

أعلنت الفنانة المصرية حلا شيحة عن مشاركتها في السباق الرمضاني القادم مع النجم محمد رمضان من خلال مسلسل «زلزال» الذي تشارك في بطولته.

وكانت شيحة اعتذرت عن عدم المشاركة في مسلسل "زلزال" للفنان محمد رمضان، ثم عادت وقبلت لتطل على جمهورها في رمضان 2019.

أعلنت حلا عن مشاركتها في المسلسل من خلال صورة نشرتها عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها على Instagram وطلبت من جمهورها انتظارها في رمضان 2019 في مسلسل "زلزال" مع محمد رمضان.

مسلسل زلزال من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر وإنتاج شركة "سينرجي" لمالكها تامر مرسي.

يذكر أن حلا شيحة فاجأت الجمهور بإعلان عودتها للفن بعد غياب دام 12 عاما، ارتدت خلالها الحجاب ثم النقاب.

كان آخر أعمال حلا شيحة فيلم "كامل الأوصاف" الذي أنتج عام 2006 وشاركها في بطولته الفنان الراحل عامر منيب وعلا غانم وخالد سرحان وإيمي سالم وحسن حسني ورجاء الجداوي.