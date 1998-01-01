حاكم ولاية فيرجينيا الأمريكية يعتذر عن صورة عنصرية

وكالات

اعتذر حاكم ولاية فيرجينيا الأمريكية بعد نشر صورة عنصرية من كتاب العام بجامعته على موقع إلكتروني.

وتظهر الصورة المأخوذة من كتاب العام في كلية الطب في فيرجينيا الشرقية رجلا يرتدي وجها أسود بجانب شخص آخر يرتدي عباءة وغطاء رأس جماعة "كو كلوس كلان" العنصرية المتطرفة.

واعترف الحاكم رالف نورثام، وهو ديمقراطي إنه كان في الصورة لكنه لم يحدد الملابس التي كان يرتديها.

وقال نورثام "في وقت مبكر اليوم، نشر موقع إلكتروني صورة لي من كتاب العام الخاص بي في كلية الطب عام 1984 وأنا أرتدي زيا من الواضح أنه عنصري وكريه".

وتابع "أنا آسف للغاية لاتخاذ قرار الظهور كما كنت في هذه الصورة وللألم الذي تسبب فيه هذا القرار آنذاك والآن".

وطالب الحزب الجمهوري في فيرجينيا باستقالة الحاكم.

وقال الحزب في بيان على تويتر "ما فعله رالف نورثام لا يغتفر. في ظل بياناته عن الحق في الحياة مع الاكتشافات الحديثة بشأنه، لقد فقد السلطة الأخلاقية للحكم ويجب أن يستقيل على الفور".

إلا أن بيان نورثام أشار إلى أنه يعتزم الاستمرار في منصبه.

وقال "أدرك أن علاج الضرر الذي تسبب فيه هذا السلوك سيستغرق بعض الوقت والجهد الجاد. أنا مستعد للقيام بهذا العمل المهم. والخطوة الأولى هى التعبير عن أسفي العميق والتأكيد على التزامي المطلق بأن أرقى إلى تطلعات مواطني فيرجينيا التي حددوها لي عندما انتخبوني لأكون حاكمهم".