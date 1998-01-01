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غرينبلات يخاطب المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية وهذا ما قاله له ..

السبت 02 فبراير 2019 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
غرينبلات يخاطب المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية وهذا ما قاله له ..



رام الله / سما /

خاطب جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط , المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، ابو ردينة قائلا :" إنه حان الوقت للتصرف بجدية ومسؤولية.

وقال غرينبلات في تغريدته :"السيد أبو ردينة: "حان الوقت للتصرف بجدية، إما العمل على اتفاق سلام وإما ان تحاولوا مساعدة الفلسطينيين. الرسائل والأساليب القديمة لم تعد صالحة للعمل بعد اليوم، لا مع الولايات المتحدة ولا مع دول عديدة أخرى.

وختم بالقول :" انها مسألة وقت حتى تقول دول أخرى ذلك بصوت مرتفع ايضا".

وكان نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم السلطة الفلسطينية قال الخميس خلال مؤتمر صحافي أن "السلام والاستقرار والامن لن يتحقق من خلال ما يسمى صفقة القرن، أو إجراءات إسرائيل وقراراتها المخالفة لكل الشرعية الدولية، ولا من خلال مؤامرات إقليمية ومن يتساوق معها".

وشدد أبو ردينة على ان: "العنوان الأساسي لتحقيق السلام، هو مقر الرئاسة في مدينة رام الله، والعنوان هو الرئيس محمود عباس ليس كشخص، بل بما يمثله كوطن وشعب وثوابت منظمة التحرير الفلسطينية التي لن نتخلى عنها، وهي دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

واضاف: "العنوان رام الله ليس واشنطن ولا تل أبيب ولا أي مكان آخر، وحل القضية الفلسطينية هو مفتاح حلول كل قضايا المنطقة، ومن دون ذلك لا يمكن تحقيق السلام مهما كان حجم التحديات أو الضغوطات".

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