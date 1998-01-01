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مصادرة مخدرات بقيمة 150 مليون دولار في بحر العرب

السبت 02 فبراير 2019 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادرة مخدرات بقيمة 150 مليون دولار في بحر العرب



وكالات

قالت البحرية الأسترالية في بيان اليوم السبت، إنها صادرت كميات من مخدري القنب (الحشيش) والهيروين بقيمة حوالي 208 ملايين دولار أسترالي (150 مليون دولار أمريكي) كانت على متن قاربي صيد في بحر العرب.

ووفقا للبيان، تمكنت الفرقاطة "إتش إم آيه إس بالارات" التابعة للبحرية الملكية الأسترالية من مصادرة 2،1 طن من الحشيش و345 كغم من الهيروين في إطار عمليتين يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين.

وأوضح البيان أنه تم تفتيش قاربي الصيد بعدما صدر عنهما تصرفات مثيرة للريبة.

وتبلغ قيمة كمية الحشيش المضبوطة حوالي 105 ملايين دولار أسترالي، وقيمة الهيروين حوالي 103،5 ملايين دولار أسترالي.

وذكر البيان أنه تم تدمير المخدرات المضبوطة.

وقال بول جونسون، قائد الفرقاطة، إن النجاح الذي حققته "إتش إم إيه إس بالارات" حتى الآن " نتاج عمليات معقدة باستخدام تكنولوجيا متقدمة وشبكات معلومات، والاستطلاع الدقيق للعثور على القوارب التي يشتبه في أنها تقوم بتهريب المخدرات."

وتم نشر الفرقاطة "بالارات" في منطقة الشرق الأوسط في إطار عمليات مكافحة الإرهاب والقرصنة شمالي المحيط الهندي، وبحر العرب وخليج عدن.

#مخدرات

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