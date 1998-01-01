شركة Apple تخطط لتخفيض أسعار iPhone

وكالات

يبدو أن شركة Apple تخطط بصورة ما لتخفيض أسعار الـ iPhone في الأسواق ذات العملات الضعيفة ، كنا قدمنا خبراً سابقاً يتحدث عن الأرباح المالية لـ Apple في الربع الرابع من عام 2018 وأنها شهدت انخفاضا ويمكنك الاطلاع عليه من هنا ، وكان هناك حديث منTim Cook المدير التنفيذي للشركة بأنهم يخططون لتعديل أسعار هواتفهم في الأسواق ذات العملات الضعيفة .

فمثلاً في جمهورية مصر العربية ستحتاج لأكثر من 16 ألف جنيه لتتمكن من شراء iPhone Xr أي ما يقارب الـ1000دولار لتحصل على هاتف سعره 750$ في الأسواق الأوروبية والعالمية لذا فإن الشركة ستحاول أن تعادل هذه الأسعار في الأعوام القادمة للتمكن من تقديم الهواتف بأسعار مناسبة لكل سوق على حدة وهذا يبدو منطقياً مع الإشاعات التي سمعناها عن تواجد Apple بشكل رسمي في مصر.

قد لا يحدث هذا التخفيض بين ليلة وضحاها ولكن يبدو ان الشركة تفكر فيه وبشكل جدي ويبدو أيضاً بأنهم يخططون للتوسع في بيع هواتف iPhone ونشرها بشكل أكثر، فكلما زاد عدد الهواتف كلما اشترك عدد أكبر من المستخدمين في برامجها وخدماتها التي تأتي اصلاً بأسعار مناسبة ومنطقية للغاية وهو ما انتبهت له الشركة مؤخراً بحسب المقال الذي نشرناه فالأعلى فالشركة الآن ترى الاستثمار الحقيقي في التوسع في قطاع الخدمات السحابية التي تقدمها

برأيكم هل سنرى تخفيض يستحق في أسعار أجهزة Apple في مصر؟ وإن كان هذا هو الحال هل ستفكرون في شراء هاتف من Apple؟