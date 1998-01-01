  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

شركة Apple تخطط لتخفيض أسعار iPhone

السبت 02 فبراير 2019 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
شركة Apple تخطط لتخفيض أسعار iPhone



وكالات

يبدو أن شركة Apple تخطط بصورة ما لتخفيض أسعار الـ iPhone في الأسواق ذات العملات الضعيفة ، كنا قدمنا خبراً سابقاً يتحدث عن الأرباح المالية لـ Apple في الربع الرابع من عام 2018 وأنها شهدت انخفاضا ويمكنك الاطلاع عليه من هنا ، وكان هناك حديث منTim Cook المدير التنفيذي للشركة بأنهم يخططون لتعديل أسعار هواتفهم في الأسواق ذات العملات الضعيفة .

فمثلاً في جمهورية مصر العربية ستحتاج لأكثر من 16 ألف جنيه لتتمكن من شراء iPhone Xr أي ما يقارب الـ1000دولار لتحصل على هاتف سعره 750$ في الأسواق الأوروبية والعالمية لذا فإن الشركة ستحاول أن تعادل هذه الأسعار في الأعوام القادمة للتمكن من تقديم الهواتف بأسعار مناسبة لكل سوق على حدة وهذا يبدو منطقياً مع الإشاعات التي سمعناها عن تواجد Apple بشكل رسمي في مصر.

قد لا يحدث هذا التخفيض بين ليلة وضحاها ولكن يبدو ان الشركة تفكر فيه وبشكل جدي ويبدو أيضاً بأنهم يخططون للتوسع في بيع هواتف iPhone ونشرها بشكل أكثر، فكلما زاد عدد الهواتف كلما اشترك عدد أكبر من المستخدمين في برامجها وخدماتها التي تأتي اصلاً بأسعار مناسبة ومنطقية للغاية وهو ما انتبهت له الشركة مؤخراً بحسب المقال الذي نشرناه فالأعلى فالشركة الآن ترى الاستثمار الحقيقي في التوسع في قطاع الخدمات السحابية التي تقدمها

برأيكم هل سنرى تخفيض يستحق في أسعار أجهزة Apple في مصر؟ وإن كان هذا هو الحال هل ستفكرون في شراء هاتف من Apple؟

#Apple #أسعار

الأكثر قراءة اليوم

هنية يحذّر: ما يجري في غزة يؤثر على المشهد الفلسطيني والمنطقة بأسرها

علماء ناسا يكتشفون تجويف "يوم القيامة"

فيديو وصور ..قطر تفوز بكأس آسيا بالفوز على اليابان 3-1

الحية يكشف عن موعد زيارة وفد حماس برئاسة هنية الى القاهرة

فلسطيني من غزة يقدم دعوة في محكمة لاهاي تتهم غانتس بارتكاب جرائم حرب

رسالة علنية وودية الى قيادة حزب الشعب .. محسن ابو رمضان

وزير الصحة الألماني: سنتغلب على السرطان في المستقبل المنظور

الأخبار الرئيسية

معبر رفح -ارشيفية

الساعات المقبلة حاسمة .. حماس تنتظر غدا معرفة خطط مصر تجاه معبر رفح

القسام

القسام تغير عنوان محفظة "بيتكوين" لاستقبال الدعم المالي للمقاومة

هنية وميلادينوف

نتائج الاجتماع الثلاثي بين هنية والوفد المصري وميلادينوف وابرز ما جاء فيه

الرئيس عباس والحمدلله

رؤية إسرائيلية لاستقالة الحمدالله و تشكيل الحكومة الجديدة

يديعوت: مصر تعد حركة حماس بفتح معبر رفح مقابل هذه الشروط ..