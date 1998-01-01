  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

7 مباريات في دوري غزة اليوم

السبت 02 فبراير 2019 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
7 مباريات في دوري غزة اليوم



غزة / سما /

تُفتتح عصر اليوم السبت، منافسات الأسبوع السابع عشر من دوري "القدس" للدرجة الممتازة، ودوري الدرجة الأولى، والأسبوع الخامس عشر من دوري الدرجة الثانية لفرع "الوسطى والجنوب"، والثالث عشر من فرع "غزة والشمال"، والسادس من دوري الدرجة الثالثة.

ففي دوري الممتازة، يحل خدمات خانيونس ضيفاً ثقيلاً على خدمات الشاطئ على ملعب فلسطين غرب غزة، فيما يستقبل شباب خانيونس ضيفه الصداقة على ملعب خانيونس البلدي غرب المدينة.

وفي دوري الدرجة الأولى، يستضيف خدمات البريج فريق خدمات دير البلح على ملعب النصيرات البلدي، فيما يحل فريق الجلاء ضيفاً على العطاء على ملعب المدينة الرياضية.

أما في دوري الدرجة الثانية فرع "الوسطى والجنوب"، يستقبل فريق الاستقلال نظيره الأمل على ملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع.

وفي دوري الدرجة الثالثة فرع "غزة والشمال"، يلتقي فريقي الشمس والجزيرة على ملعب بيت حانون البلدي شمال القطاع، بينما يتقابل اليرموك وفلسطين على ملعب نماء شرق غزة.

#مباريات

الأكثر قراءة اليوم

هنية يحذّر: ما يجري في غزة يؤثر على المشهد الفلسطيني والمنطقة بأسرها

تقرير إسرائيلي يحذر : حياة الأمير محمد بن سلمان وخططه الآن في خطر!

علماء ناسا يكتشفون تجويف "يوم القيامة"

فيديو وصور ..قطر تفوز بكأس آسيا بالفوز على اليابان 3-1

الحية يكشف عن موعد زيارة وفد حماس برئاسة هنية الى القاهرة

فلسطيني من غزة يقدم دعوة في محكمة لاهاي تتهم غانتس بارتكاب جرائم حرب

استطلاع: فوز الليكود في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية القادمة

الأخبار الرئيسية

معبر رفح -ارشيفية

الساعات المقبلة حاسمة .. حماس تنتظر غدا معرفة خطط مصر تجاه معبر رفح

القسام

القسام تغير عنوان محفظة "بيتكوين" لاستقبال الدعم المالي للمقاومة

هنية وميلادينوف

نتائج الاجتماع الثلاثي بين هنية والوفد المصري وميلادينوف وابرز ما جاء فيه

الرئيس عباس والحمدلله

رؤية إسرائيلية لاستقالة الحمدالله و تشكيل الحكومة الجديدة

يديعوت: مصر تعد حركة حماس بفتح معبر رفح مقابل هذه الشروط ..