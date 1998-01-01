7 مباريات في دوري غزة اليوم

غزة / سما /

تُفتتح عصر اليوم السبت، منافسات الأسبوع السابع عشر من دوري "القدس" للدرجة الممتازة، ودوري الدرجة الأولى، والأسبوع الخامس عشر من دوري الدرجة الثانية لفرع "الوسطى والجنوب"، والثالث عشر من فرع "غزة والشمال"، والسادس من دوري الدرجة الثالثة.

ففي دوري الممتازة، يحل خدمات خانيونس ضيفاً ثقيلاً على خدمات الشاطئ على ملعب فلسطين غرب غزة، فيما يستقبل شباب خانيونس ضيفه الصداقة على ملعب خانيونس البلدي غرب المدينة.

وفي دوري الدرجة الأولى، يستضيف خدمات البريج فريق خدمات دير البلح على ملعب النصيرات البلدي، فيما يحل فريق الجلاء ضيفاً على العطاء على ملعب المدينة الرياضية.

أما في دوري الدرجة الثانية فرع "الوسطى والجنوب"، يستقبل فريق الاستقلال نظيره الأمل على ملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع.

وفي دوري الدرجة الثالثة فرع "غزة والشمال"، يلتقي فريقي الشمس والجزيرة على ملعب بيت حانون البلدي شمال القطاع، بينما يتقابل اليرموك وفلسطين على ملعب نماء شرق غزة.