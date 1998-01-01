"فيسبوك" تلغي صفحات مؤيدة لفلسطين ومناهضة لإسرائيل

القدس المحتلة / سما /

أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنها وضعت حدا لحملة جديدة واسعة مصدرها إيران ضد عدد كبير من الدول بينها فرنسا، موضحة أنها الثانية خلال أشهر.

وقالت الشبكة الاجتماعية أنها ألغت 783 صفحة ومجموعة وحسابا تستنسخ موقف إيران الرسمي بشأن القضايا الحساسة مثل النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين وسوريا واليمن في البلدان المستهدفة، تحت غطاء حسابات أو صفحات قدمت نفسها على أنها محلية.

وكما في الحملات العديدة التي كشفها موقعا فيسبوك وتويتر، تهدف الرسائل الموضوعة على هذه الصفحات إلى تأجيج التوتر في المجتمع على ما يبدو حسب بعض المحللين الغربيين.

وبين الرسائل التي ألغيت وعرضها موقع فيسبوك، رسم يحمل تعليق "القدس هي العاصمة الأبدية لفلسطين". والمثال الآخر عبارة "لا أعترف باسرائيل إطلاقا" التي كتبت على صفحة "اسرائيل مجرمة حرب".

وبعض الرسائل تنقل منشورات صادرة عن وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية. وهذه الرسائل التي تتقاسمها حسابات وهمية تنسب إلى مصادر أخرى أو ترافقها رسائل حادة.

وقال ناتانايل غليشر مسؤول الأمن المعلوماتي في فيسبوك في مؤتمر صحافي هاتفي مع صحافيين "لسنا قادرين على تأكيد من يقف وراء ذلك بشكل مباشر" إن كانت السلطات الإيرانية أو "جهات فاعلة أخرى"، مؤكدا أنه يفضل التزام "الحذر".

ورفض التحدث عن الدوافع المحتملة لذلك أيضا.

وكان فيسبوك أغلق في الماضي حسابات وصفحات اشتبه بأنها قادمة من إيران. وقال غليشر إن المجموعة واصلت بعد ذلك تحقيقاتها في الأشهر الأخيرة وعملت بشكل وثيق مع موقع تويتر للرسائل القصيرة.

كما حدث عند إغلاق حسابات وصفحات وصفت"بغير الأصلية" حسب مصطلحات فيسبوك، ذكر غليشر بأن إلغاء الصفحات والحسابات لم يتم بسبب مضمونها بل لأن الذين وضعوها استخدموا حسابات مزيفة وبشكل "منسق" بهدف تضليل المستخدمين.

والنشاطات التي وضع فيسبوك حدا لها الخميس رصدت في 26 بلدا يضم معظمها عددا كبيرا من المسلمين، في أوروبا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط وكذلك في أفغانستان وباكستان والهند حتى إندونيسيا وماليزيا وجنوب إفريقيا.

ونشرت هذه الحسابات على فيسبوك وفرعها انستاغرام ويعود بعضها إلى 2010.

وكان حوالى مليوني حساب يتابع واحدة على الأقل من الصفحات المعنية، ونحو 1600 حساب يشارك في واحدة من المجموعات وأكثر من 254 ألف شخص يتابع واحدا على الأقل من هذه الحسابات على انستاغرام.

وكان موقع فيسبوك نظم بدقة طواقمه المخصصة لإلغاء هذا النوع من السلوك على منصته بعد الانتقادات الحادة التي واجهها بسبب عدم تحركه في مواجهة التلاعب في الانتخابات التي يعتقد أن روسيا قامت به لمصلحة دونالد ترامب في 2016.

ونفى الكرملين أي تدخل في هذه الانتخابات الرئاسية.

وكانت شبكتا فيسبوك وتويتر أعلنتا إغلاق العديد من الحسابات بعد رصد حملات مصدرها إيران وروسيا.

وأغلقت شبكة غوغل أيضا "حسابات مرتبطة بهيئة الإذاعة والتلفزيون لجمهورية إيران الاسلامية (إيريب) كانت تخفي علاقتها" بهذه المؤسسة فيسبوك.

في الوقت نفسه، نشر موقع تويتر الخميس نتائج تحقيقاته حول نشاط المنصة خلال الانتخابات التشريعية الأميركية الأخيرة التي جرت في تشرين الثاني الماضي.

وكتبت نحو مئة مليون تغريدة في هذا الشأن بين آذار ويوم الانتخابات.

وقال تويتر إنه كشف "عددا صغيرا" من التغريدات لا يتجاوز الستة آلاف، هدف ردع الناس عن التصويت.

وأضاف أنه "خلافا ل2016، حددنا على المنصة عددا أقل بكثير من حالات التلاعب صادرة عن فاعلين نوايهم سيئة في الخارج".

وأوضح أنه رصد بعض العمليات "المحدودة" القادمة من إيران وفنزويلا وروسيا لكن عطل معظم الحسابات المثيرة للشبهات في يوم الاقتراع.