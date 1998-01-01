بطل السكواش الجولاني يتوج بكأس تجمع قدسنا للشباب

رام الله / سما /

توج عضو مجلس ادارة تجمع قدسنا للاتحادات الرياضية يوسف فتيحة مساء الخميس اللاعب الشاب صبحي ربحي الجولاني بكأس المركز الاول للسكواش " فئة الشباب تحت 19 سنة"، وذلك ضمن مهرجان الراحل اكرم عكة الرياضي الخامس الذي أسدل الستار عنه قبل ايام قليلة، وأقيمت بطولتان في لعبة السكواش على ملاعب جمعية الشبان المسيحية بالقدس للشباب والناشئين، بإشراف المدرب حميدو ابو رميلة مدرب اكاديمية السكواش في جمعية الشبان المسيحية.

وشارك 20 لاعبا بهذه البطولة تم تقسيمهم على فئتين فئة تحت 19 سنه وفئة تحت 15 سنة وكانت نتائج فئة تحت 15 سنة كالتالي :

أحمد القواسمى المركز الأول، وسيم القواسمى المركز الثاني، عبد المغربي المركز الثالث. وشارك في هذه الفئة اللاعبين محمود التميمي وعبدالرحمن آغا ومحمد المغربي وآدم مخلوف ومحمود ابو رميلة وراتب مخلوف وقاسم ابو رميله ويزن التميمي وعمرو آغا ومحمد التميمي.

وضمن نتائج فئة تحت 19 عاما حصل صبحي الجولاني على المركز الأول، وائل ابو لافي، المركز الثاني، عبدالله احمرو المركز الثالث، وشارك في هذه الفئة اللاعبين مصطفى نابلسي واحمد آغا وعلاء ابو ميزر واحمد غنيم.