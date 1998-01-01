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الصداقة يقترب من الحفاظ على لقبه في بطولة كرة الطائرة للناشئين

السبت 02 فبراير 2019 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصداقة يقترب من الحفاظ على لقبه في بطولة كرة الطائرة للناشئين



غزة / سما /

واصل فريق الصداقة حملته للدفاع عن لقبه في بطولة الشهيدين "صلاح خلف وسعيد صيام" للكرة الطائرة للناشئين، وذلك بعدما حقق انتصاراً حاسماً على منافسه شباب جباليا بثلاثة أشواط نظيفة، فيما تفوق خدمات جباليا على الرباط بذات النتيجة، وذلك في منافسات الجولة الثالثة التي أقيمت الخميس، على صالة الشهيد سعد صايل غرب مدينة غزة، تحت رعاية مؤسسة "أمواج" وبدعم من الجمعية الخيرية الأوروبية.

فقد تمكن الصداقة حامل لقب البطولة السابقة من حسم لقائه الهام أمام شباب جباليا بثلاثة أشواط دون مقابل، حيث تغلب على أقوى منافسيه في المسابقة، واقترب بشكل مبكر من الحفاظ على لقبه، بعد أن كان تغلب على خدمات جباليا بثلاثية نظيفة. وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: الأول (25_11)، الثاني (25_10)، والثالث (25_12).

قاد اللقاء جهاد أبو حبل ومحمد أبو ركبة ثانياً، وياسين عوكل مسجلاً، وأحمد صالح من لجنة المسابقات، وأسامة المقيد من لجنة الحكام.

بدوره تغلب خدمات جباليا على منافسه الرباط بثلاثة أشواط دون رد، وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: الأول (25_18)، الثاني (25_16)، والثالث (25_18).

قاد اللقاء ياسر أبو عبيد، بلال أبو سمعان ثانياً، وسمير المقيد مسجلاً، وأحمد صالح من لجنة المسابقات، وأسامة المقيد من لجنة الحكام.

#نادي الصداقة

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