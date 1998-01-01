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ماريو ماندزوكيتش يعود من الإصابة

السبت 02 فبراير 2019 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماريو ماندزوكيتش يعود من الإصابة



وكالات

عاد الكرواتي ماريو ماندزوكيتش مهاجم يوفنتوس إلى تدريبات السيدة العجوز الكاملة استعداداً لمواجهة بارما مساء اليوم في الدوري الإيطالي.

ويستضيف فريق يوفنتوس نظيره بارما عل ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورين الإيطالية لحساب الجولة الثانية والعشرين من عمر الدوري الإيطالي.

وذكرت بعض التقارير التي خرجت من وسائل الإعلام الإيطالية، أن المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش جاهز لخوض مباراة يوفنتوس اليوم ضد بارما.

وقالت شبكة “سكاى سبورت” الإيطالية، أن المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس سيدفع بالثلاثي، ماريو ماندزوكيتش، كريستيانو رونالدو ودوجلاس كوستا في خط هجوم يوفنتوس لمواجهة بارما اليوم.

وغاب ماريو ماندزوكيتش عن مباريات يوفنتوس الأخيرة بسبب الإصابة التي تلقاها في أواخر شهر ديسمبر الماضي.

#ماريو ماندزوكيتش #الإصابة

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