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سولشاير على رأس المرشحين لجائزة مدرب الشهر

السبت 02 فبراير 2019 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سولشاير على رأس المرشحين لجائزة مدرب الشهر



وكالات

أعلنت رابطة أندية الدوري الإنجليزي، عن أسماء المرشحين للتتويج بجائزة “أفضل مدرب” عن شهر يناير المُنقضي، وقد شهدت القائمة تواجد أولي جونار سولشاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد.

ويتزعم سولشاير قائمة المرشحين للتتويج بجائزة أفضل مدرب عن شهر يناير، وذلك بعدما حقق ثلاث انتصارات وتعادل وحيد في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحل مانشستر يونايتد الأحد ضيفاً على ليستر سيتي، بعد ستة انتصارات متتالية في الدوري بقيادة سولشاير الذي خلف في ديسمبر بشكل مؤقت البرتغالي جوزيه مورينيو، قبل التعادل الأخير مع بيرنلي 2/2.

ويتخلف يونايتد السادس (45 نقطة) عن آرسنال وتشلسي بفارق نقطتين فقط، ولو فاز في المرحلة السابقة لكان تساوى معهما نقاطاً بعد أن كان يتخلف بفارق 11 نقطة عن صاحب المركز الرابع عند إقالة مورينيو.

وتضم القائمة أيضاً، شون دايش مدرب بيرنلي وذلك بعدما لعب 4 مباريات في الشهر وفاز في 2 وتعادل في 2، وكذلك رالف هازنهاتل مدرب ساوثهامبتون بعدما فاز في مبارتين وتعادل في 2 خلال 4 مواجهات.

#سولشاير

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