يورجن كلوب يتلقى أخبار صادمة بشأن مدافع ليفربول

وكالات

تلقى المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، صدمة كبيرة بشأن إصابة المدافع الإنجليزي الشاب جو جوميز.

وذكرت وسائل الإعلام الإنجليزية صباح اليوم السبت، أن إصابة المدافع الإنجليزي جو جوميز استغرقت وقت أطول مما كان متوقعاً في البداية.

وتعرض المدافع جو جوميز لإصابة في ساق القادم خلال مباراة ليفربول ضد بيرنلي في أوائل شهر ديسمبر من العام الماضي، حيث كان من المقرر غيابه عن الملاعب لمدة شهر ونصف فقط.

وقالت صحيفة الميرور الإنجليزية اليوم، أن إصابة جو جوميز أصبحت أخطر الآن، حيث تلقى المدرب الألماني يورجن كلوب خبراً صادماً بشأنه يقول أن المدافع الإنجليزي من المتوقع أن يخضع لعملية جراحية في قدمه.

ويواجه يورجن كلوب العديد من المشاكل تحديداً في خط الدفاع بعد إصابة جو جوميز وأليكساندر أرنولد وعودة الإصابة للمدافع الكرواتي ديان لوفرين.