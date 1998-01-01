جماهير ريال مدريد ترشح برشلونة للفوز في كلاسيكو الكأس !

وكالات

رشحت جماهير ريال مدريد الإسبانية الغريم التقليدي برشلونة للعبور إلى نهائي كأس الملك بعد أن أسفرت قرعة نصف النهائي عن صدام بين الفريقين في كلاسيكو سيقام على مدار 180 دقيقة.

وسيخوض ريال مدريد وبرشلونة 3 مباريات كلاسيكو في أقل من 4 أسابيع، البداية ستكون من مباراة ذهاب نصف نهائي الكأس يوم الأربعاء القادم على ملعب الكامب نو، ثم سيتواجهان مجدداً في لقاء العودة على ملعب سانتياجو برنابيو في 27 من شهر فبراير الجاري، وبعد 4 أيام سيتقابلان في إياب الليجا.

ونشرت صحيفة ماركا المقربة من النادي الملكي استفتاء للجماهير بخصوص المرشح للفوز في مباراتي كلاسيكو الكأس، وجاءت النتيجة صادمة لأن النسبة الأعلى رشحت البرسا لتخطي فريقهم ريال مدريد.

وصوتت نسبة 61% من جماهير الريال على تأهل برشلونة إلى النهائي، بينما وضعت نسبة 39 ثقتها في المدرب سانتياجو سولاري واللاعبين ليقدموا مباراتين كبيرتين ويقصون غريمهم التقليدي من البطولة، علماً انه شارك في الاستفتاء أكثر من 35 ألف شخص.

يذكر أن ريال مدريد استعاد جزء من مستواه في الآونة الأخيرة وحقق 4 انتصارات متتالية في الليجا والكأس، وشهت الفترة الماضية تألق كبير للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما الذي سجل 6 أهداف منذ بداية عام 2019.