"الثقافة" تُطلق برنامجًا تدريبيًا لإعداد الأدباء الصغار

غزة / سما /

أطلقت الإدارة العامة للآداب في وزارة الثقافة الفلسطينية برنامجًا تدريبيًا بعنوان "إعداد الأديب الفلسطيني"، تسعى من خلاله لإعداد أدباء صغار، قادرين على التعبير عن أفكارهم من خلال الأجناس الأدبية المختلفة.

وأكد مدير عام الآداب في الوزارة سامي أبو وطفة أن برنامج "إعداد الأديب الفلسطيني" يأتي انطلاقًا من إيمان الوزارة بمسئوليتها في تبني ورعاية وصقل المواهب الناشئة وتزويدهم بكل ما يحتاجونه لإخراجهم جاهزين؛ لخوض غمار عالم الإبداع وإيصال رسائلهم وتمثيل أنفسهم، وفلسطين في المحافل الثقافية المختلفة.

وأوضح أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها الاهتمام بشريحة الأطفال وإعداد جيل من الأطفال المبدعين الواثقين من أنفسهم القادرين على التعبير عن أفكارهم ووجهات نظرهم، وتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل.

وأشار إلى أن البرنامج يستهدف كافة الأطفال المبدعين ضمن الفئة العمرية من 10-17 عامًا، من خلال برنامج تدريبي مجاني شامل يمتد على مدار عام كامل ويتضمن دورات تدريبية، ورش عمل، تلخيص كتب، أمسيات أدبية، ومسابقات، بالإضافة إلى أنشطة ثقافية متنوعة، مبينًا أن آلية التسجيل في البرنامج من خلال تعبئة الاستبيان على الرابط: https://goo.gl/xDHPjG



ولفّت إلى أن البرنامج سيعمل على تزويد المتدربين بمهارات اللغة العربية وجمالياتها وتعزيز قدرتهم على توظيف خصائصها، وصقل الموهبة الأدبية لديهم من خلال توظيف الخيال والإلهام الداخلي والقدرة على تشكيل الصورة الأدبية، بالإضافة لتدريبهم على الالقاء المميز والتخلص من الخوف والقلق أمام الجمهور والقدرة على التأثير فيه، مبينًا أن المواعيد المدرسية للطلبة المنتسبين للبرنامج ستؤخذ بعين الاعتبار خلال اختيار مواعيد التدريب.

يشار إلى أن الوزارة أطلقت مؤخرًا مسابقة أدبية بعنوان "الشاعر الصغير" شارك في المرحلة الأولى (150) طفلًا وطفلة من المبدعين في كتابة وإلقاء الشعر.