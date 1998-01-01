الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر امنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن، محمد خضر العمور، في قرية التواني شرق بلدة يطا جنوب الخليل، كما اعتقلت الشاب احمد مازن حرب، على حاجز نصبته قرب مستوطنة "حجاي" المقامة على اراضي المواطنين جنوب مدينة الخليل.

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال عدة احياء في مدينة الخليل ونصبت حاجزا بمحاذاة مسجد علي بكاء وسط المدينة، وآخر على مفرق الصاحب، كما نصبت حواجزها العسكرية على مدخل بلدة سعير وجسر حلحول شمالا، واوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب في اعاقة مرورهم.