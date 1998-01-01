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القسام تغير عنوان محفظة "بيتكوين" لاستقبال الدعم المالي للمقاومة

السبت 02 فبراير 2019 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القسام تغير عنوان محفظة "بيتكوين" لاستقبال الدعم المالي للمقاومة



غزة / سما /

أعلنت كتائب  القسام الجناح العسكري لحركة حماس عن تغيير عنوان محفظة "بيتكوين" لاستقبال الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية من كافة أرجاء العالم.

وقال القسام في منشور عبر منصاته بوسائل التواصل الاجتماعي: "تنويه مهم، وحرصا منا على زيادة الخصوصية والأمان نعلمكم أنه تم تغيير عنوان محفظة استقبال الدعم المالي للمقاومة بعملة بيتكوين إلى عنوان المحفظة الجديد".

وأوضح أن عنوان المحفظة الجديد هو التالي : 17QAWGVpFV4gZ25NQug46e5mBho4uDP6MD

وكان  الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح أبو عبيدة، دعا لدعم المقاومة الفلسطينية مالياً من خلال عملة الـ "بيتكوين" الالكترونية.

وقال أبو عبيدة في تصريح صحفي عبر قناته الجديدة عبر تطبيق التليجرام: "ندعو كل محبي المقاومة وداعمي قضيتنا العادلة لدعم المقاومة ماليا من خلال عملة الـ "بيتكوين" عبر الآليات التي سنعلن عنها قريباً".


وقال الناطق باسم الكتائب أبو عبيدة في هذا الصدد: "يحارب العدو الصهيوني المقاومة من خلال محاولة قطع الدعم عنها بكل السبل لكن محبي المقاومة في كل العالم يحاربون هذه المحاولات الصهيونية ويسعون لإيجاد كافة سبل الدعم الممكنة للمقاومة".

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